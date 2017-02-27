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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8392839383948395

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 115
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
20
26,50-27,00
38%
44
27,00-27,50
19%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.

Ви розділяйте. Мухи окремо, а котлети окремо (с)
Якщо ви втратите 32 тис грн, то ви рахуєте прибуток в гривні. Так, а для чого вам тоді було купляти долар? Гривнева дохідність депозитів чи ОВДП набагато вища за доларову. Тим більше, що ріст долара навіть якщо б і був, то із суттєво меншою амплітудою ніж колись. Про це на форумі постійно говорять. Не ті часи уже для спекулянтів.
Якщо ж ви рахуєте прибуток у доларах, то ви не доотримали вигоду. І частинку ваших заощаджень з'їла доларова інфляція. Але аж ніяк ви не втратили.

Ф. 26,35/26,45
Если у человека зарплата в долларах, то вопросов никаких. А если он купил дешевеющий актив за заработанную гривну, имхо налицо убытки
funky77
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:10

  Realist написав:
  sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.

Ви розділяйте. Мухи окремо, а котлети окремо (с)
Якщо ви втратите 32 тис грн, то ви рахуєте прибуток в гривні. Так, а для чого вам тоді було купляти долар? Гривнева дохідність депозитів чи ОВДП набагато вища за доларову. Тим більше, що ріст долара навіть якщо б і був, то із суттєво меншою амплітудою ніж колись. Про це на форумі постійно говорять. Не ті часи уже для спекулянтів.
Якщо ж ви рахуєте прибуток у доларах, то ви не доотримали вигоду. І частинку ваших заощаджень з'їла доларова інфляція. Але аж ніяк ви не втратили.

Ф. 26,35/26,45

Ну в мене ситуація трохи інакша, я купив нерухомість, і маю ще два платежі (по кварталах). Дохід в доларі, плюс мав можливість оплатити 100%, але навіщо платити одразу все, подумав я, коли можна розтермінувати, тому долари міняти не став і поклав в банківську ячейку. От і розтермінував. Але ще маю надію, що до грудня повернеться хоча би до 27.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В таком случае действительно нечего печалиться. Никто летом не мог сказать, как там оно будет осенью. Курс вполне мог как минимум встать как сейчас на 27
funky77
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.10.2021...................26,3491
Доллар прибавил немного меньше копейки.

МКГ*............7.3770............7.3665...........-0.14%

Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным.
Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели.
Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия.

НБУ в среду, по анализу ликвидности, выкупил почти 62 млн. С моей раскладкой в итогах интервенций это не совпадает, сумма в графе "прочие монетарные" не совпадает с недельным отчетом по интервенциям. Разделить интервенции прошлой недели по дням не представляется возможным.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основным фактором стало увеличение объема суточных сертификатов, что не удивительно накануне длинных выходных. Также ликвидность уходила в наличные и тендерные сертификаты. Добавили ликвидности только приличные расходы казначейства и интервенция.

Во вторник объем МБ вырос с 292.4 до 339.8 млн. Обороты очень невелики для полноценного торгового дня. Похоже, что в столь короткую неделю участники рынка попросту решили не заморачиваться валютными операциями. Клиентские обороты выросли существенней, спрос превысил предложение за счет форвардных покупок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:31

  sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.

Вакханалия - это скачок с 8 на 28.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:42

  Starikan написав:
  sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.

Вакханалия - это скачок с 8 на 28.

Тим паче, що на курсі 14 все зупинилось і все саме погане трапилось.
Так ні, треба було погратися в паніку, банківський деребан, злити всі резерви на вивід валюти під рефінанс банкам помойкам.
А потім довести всіх до жебрацтва і дивуватись, чому після підвищення комуналки в 10 разів більшість домогосподарств прийшли за субсидіями.
До сих пір ці злодії травлять в парламенті байки популізма, мовляв ми знаємо що робити зараз, я би їх вивіз кудись за 10 000 км, ні дякую, я більше такого знаю ніколи не хочу. Так падати в рівні життя навіть ворогам не побажаю.
Стосовно курса. Сьогодні ждуни мріяли про ракету, хоча б до 26.50, але знову боковик біля 26.35.
Значить фактори міці гривні сильніши за загрози.
somilitark
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