Додано: Пон 18 жов, 2021 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

18.10.2021...................26,3491

Доллар прибавил немного меньше копейки.



МКГ*............7.3770............7.3665...........-0.14%



Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным.

Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели.

Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия.



НБУ в среду, по анализу ликвидности, выкупил почти 62 млн. С моей раскладкой в итогах интервенций это не совпадает, сумма в графе "прочие монетарные" не совпадает с недельным отчетом по интервенциям. Разделить интервенции прошлой недели по дням не представляется возможным.

Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основным фактором стало увеличение объема суточных сертификатов, что не удивительно накануне длинных выходных. Также ликвидность уходила в наличные и тендерные сертификаты. Добавили ликвидности только приличные расходы казначейства и интервенция.



Во вторник объем МБ вырос с 292.4 до 339.8 млн. Обороты очень невелики для полноценного торгового дня. Похоже, что в столь короткую неделю участники рынка попросту решили не заморачиваться валютными операциями. Клиентские обороты выросли существенней, спрос превысил предложение за счет форвардных покупок.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.