sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
Ви розділяйте. Мухи окремо, а котлети окремо (с) Якщо ви втратите 32 тис грн, то ви рахуєте прибуток в гривні. Так, а для чого вам тоді було купляти долар? Гривнева дохідність депозитів чи ОВДП набагато вища за доларову. Тим більше, що ріст долара навіть якщо б і був, то із суттєво меншою амплітудою ніж колись. Про це на форумі постійно говорять. Не ті часи уже для спекулянтів. Якщо ж ви рахуєте прибуток у доларах, то ви не доотримали вигоду. І частинку ваших заощаджень з'їла доларова інфляція. Але аж ніяк ви не втратили.
Ф. 26,35/26,45
Ну в мене ситуація трохи інакша, я купив нерухомість, і маю ще два платежі (по кварталах). Дохід в доларі, плюс мав можливість оплатити 100%, але навіщо платити одразу все, подумав я, коли можна розтермінувати, тому долари міняти не став і поклав в банківську ячейку. От і розтермінував. Але ще маю надію, що до грудня повернеться хоча би до 27.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным. Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели. Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия.
НБУ в среду, по анализу ликвидности, выкупил почти 62 млн. С моей раскладкой в итогах интервенций это не совпадает, сумма в графе "прочие монетарные" не совпадает с недельным отчетом по интервенциям. Разделить интервенции прошлой недели по дням не представляется возможным. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основным фактором стало увеличение объема суточных сертификатов, что не удивительно накануне длинных выходных. Также ликвидность уходила в наличные и тендерные сертификаты. Добавили ликвидности только приличные расходы казначейства и интервенция.
Во вторник объем МБ вырос с 292.4 до 339.8 млн. Обороты очень невелики для полноценного торгового дня. Похоже, что в столь короткую неделю участники рынка попросту решили не заморачиваться валютными операциями. Клиентские обороты выросли существенней, спрос превысил предложение за счет форвардных покупок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
Вакханалия - это скачок с 8 на 28.
Тим паче, що на курсі 14 все зупинилось і все саме погане трапилось. Так ні, треба було погратися в паніку, банківський деребан, злити всі резерви на вивід валюти під рефінанс банкам помойкам. А потім довести всіх до жебрацтва і дивуватись, чому після підвищення комуналки в 10 разів більшість домогосподарств прийшли за субсидіями. До сих пір ці злодії травлять в парламенті байки популізма, мовляв ми знаємо що робити зараз, я би їх вивіз кудись за 10 000 км, ні дякую, я більше такого знаю ніколи не хочу. Так падати в рівні життя навіть ворогам не побажаю. Стосовно курса. Сьогодні ждуни мріяли про ракету, хоча б до 26.50, але знову боковик біля 26.35. Значить фактори міці гривні сильніши за загрози.
sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
Вакханалия - это скачок с 8 на 28.
Тим паче, що на курсі 14 все зупинилось і все саме погане трапилось. Так ні, треба було погратися в паніку, банківський деребан, злити всі резерви на вивід валюти під рефінанс банкам помойкам. А потім довести всіх до жебрацтва і дивуватись, чому після підвищення комуналки в 10 разів більшість домогосподарств прийшли за субсидіями. До сих пір ці злодії травлять в парламенті байки популізма, мовляв ми знаємо що робити зараз, я би їх вивіз кудись за 10 000 км, ні дякую, я більше такого знаю ніколи не хочу. Так падати в рівні життя навіть ворогам не побажаю. Стосовно курса. Сьогодні ждуни мріяли про ракету, хоча б до 26.50, але знову боковик біля 26.35. Значить фактори міці гривні сильніши за загрози.
Да ну что Вы такое пишете?! Чем дешевле гривна, тем лучше для страны! Спросите любого хомяка))))
sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
Вакханалия - это скачок с 8 на 28.
А з 28,5 до 26,5 за рік при двозначній інфляції - не вакханалія ???
Инфляция напрямую не влияет на курс, сначала у людей накапливаются баулы бумаги, до небес взлетает киевская недвижимость или что то ещё, потом все одновременно эти баулы понесут в обменку, а дальше все знают, и следующий уровень будет не 30 а намного больше, 45-60 хз
Лучше вложиться в шуточную криптовалюту Dogecoin, чем инвестировать в Украину, — Forbes 16 октября 2021 в 20:00
и правильно, нефиг сюда инвестировать, а то чуть ветер не туда подует как в 2008, так они со своими инвестициями отсюда бегут как крысы, и обваливают нам курс нам и самим тут норм, незнаем куда те баксы девать