sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.
Ви розділяйте. Мухи окремо, а котлети окремо (с) Якщо ви втратите 32 тис грн, то ви рахуєте прибуток в гривні. Так, а для чого вам тоді було купляти долар? Гривнева дохідність депозитів чи ОВДП набагато вища за доларову. Тим більше, що ріст долара навіть якщо б і був, то із суттєво меншою амплітудою ніж колись. Про це на форумі постійно говорять. Не ті часи уже для спекулянтів. Якщо ж ви рахуєте прибуток у доларах, то ви не доотримали вигоду. І частинку ваших заощаджень з'їла доларова інфляція. Але аж ніяк ви не втратили.
sailed написав: Ну в мене ситуація трохи інакша, я купив нерухомість, і маю ще два платежі (по кварталах). Дохід в доларі, плюс мав можливість оплатити 100%, але навіщо платити одразу все, подумав я, коли можна розтермінувати, тому долари міняти не став і поклав в банківську ячейку. От і розтермінував. Але ще маю надію, що до грудня повернеться хоча би до 27.
в мене теж дохід в доларах, і теж платежі за нерухомість, тільки злив я в червні по 27 (секта свідків осінньої ракети мене якось не вабила), з тих пір ще на відсотках заробив і на курсовій різниці при погашенні бетону квестор колись давно писав, що гривня ризиковий актив, тому дає заробити. в ідеалі, якщо є доларовий дохід, то хоча б 50/50 розділяти, щоб тренди так не засмучували нещодавно ще багато злив, тепер воно якось спокійніше, долари все одно заробляються, а на гривню ще й відсотки йдуть
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............18.10.2021..........19.10.2021 дата розрахунку............13.10.2021...........18.10.2021 Євро...............................30,446..................30,5611...+0.38% Долар США....................26,3419................26,3356...-0.02% После полудня доллар потерял более копейки, этого хватило для общего небольшого снижения официального курса. Потерял именно доллар, евро при этом вырос.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным. Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели. Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия. Перед обедом наблюдался всплеск предложения. НБУ во время этого всплеска выполнил план по наполнению закромов, переставился на копейку ниже, а вскоре ушел еще на 2 копейки ниже. Котировки за это время упали на 1.5 копейки. Кратковременно они проседали еще ниже, но настолько кратковременно, что на усредненном и сглаженном графике это не отразилось. После обеда ушли еще на копейку вниз и уравновесились. После достаточно продолжительной паузы, к 15-30 опустились еще на полкопейки. В мире доллар с обеда начал падать и опустился до среднего уровня пятницы. Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия среды. Напомню, что торги среды закрылись подскоком Рыжика.
Этот день в истории: 2020 - 28.3649 (+3) -203 2019 - 25.0351 (+30) +130
2018 - 28.0366 (+12) 2017 - 26.4255 (-6)
В пятницу был проведен тендер рефинансирования сроком до 30 дней, в результате которого один банк получил 50 млн. Из-за короткого срока этот банк остается инкогнито.