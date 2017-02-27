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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8393839483958396

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 115
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
20
26,50-27,00
38%
44
27,00-27,50
19%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33

  Realist написав:
  sailed написав:Если до 15 декабря не вернется на 27.04 - я потеряю на курсовой разнице 32 тыс грн. Я уже даже нервничать перестал, просто наблюдаю за этой вакханалией. Как будет так и будет.

Ви розділяйте. Мухи окремо, а котлети окремо (с)
Якщо ви втратите 32 тис грн, то ви рахуєте прибуток в гривні. Так, а для чого вам тоді було купляти долар? Гривнева дохідність депозитів чи ОВДП набагато вища за доларову. Тим більше, що ріст долара навіть якщо б і був, то із суттєво меншою амплітудою ніж колись. Про це на форумі постійно говорять. Не ті часи уже для спекулянтів.
Якщо ж ви рахуєте прибуток у доларах, то ви не доотримали вигоду. І частинку ваших заощаджень з'їла доларова інфляція. Але аж ніяк ви не втратили.

Ф. 26,35/26,45

може він "шортив" гривню?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:37

  sailed написав: Ну в мене ситуація трохи інакша, я купив нерухомість, і маю ще два платежі (по кварталах). Дохід в доларі, плюс мав можливість оплатити 100%, але навіщо платити одразу все, подумав я, коли можна розтермінувати, тому долари міняти не став і поклав в банківську ячейку. От і розтермінував. Але ще маю надію, що до грудня повернеться хоча би до 27.


в мене теж дохід в доларах, і теж платежі за нерухомість, тільки злив я в червні по 27 (секта свідків осінньої ракети мене якось не вабила), з тих пір ще на відсотках заробив
і на курсовій різниці при погашенні бетону
квестор колись давно писав, що гривня ризиковий актив, тому дає заробити.
в ідеалі, якщо є доларовий дохід, то хоча б 50/50 розділяти, щоб тренди так не засмучували
нещодавно ще багато злив, тепер воно якось спокійніше, долари все одно заробляються, а на гривню ще й відсотки йдуть 8)
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:06

  proftpd66 написав:https://focus.ua/world/495474-luchshe-vlozhitsya-v-shutochnuyu-kriptovalyutu-dogecoin-chem-investirovat-v-ukrainu-forbes

Лучше вложиться в шуточную криптовалюту Dogecoin, чем инвестировать в Украину, — Forbes
16 октября 2021 в 20:00

там працює "ефект мережі",
чим більше людей в догах, тим вона ціннійша,
аналогічно всякі ютуби, фейсбуки, тік-токи...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:08

Уж кому кому, а получающим в СКВ лить крокодильи слезы не к лицу. Вам подарки в виде кратных девалов грн прилетают регулярно))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:47

Курс еще вниз???
У кого какие размышления и инсайды по этой неделе? Увидим мы в пятницу курс ниже чем сегодня?
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............18.10.2021..........19.10.2021
дата розрахунку............13.10.2021...........18.10.2021
Євро...............................30,446..................30,5611...+0.38%
Долар США....................26,3419................26,3356...-0.02%
После полудня доллар потерял более копейки, этого хватило для общего небольшого снижения официального курса. Потерял именно доллар, евро при этом вырос.

Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным.
Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели.
Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия.
Перед обедом наблюдался всплеск предложения. НБУ во время этого всплеска выполнил план по наполнению закромов, переставился на копейку ниже, а вскоре ушел еще на 2 копейки ниже. Котировки за это время упали на 1.5 копейки. Кратковременно они проседали еще ниже, но настолько кратковременно, что на усредненном и сглаженном графике это не отразилось. После обеда ушли еще на копейку вниз и уравновесились. После достаточно продолжительной паузы, к 15-30 опустились еще на полкопейки.
В мире доллар с обеда начал падать и опустился до среднего уровня пятницы.
Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия среды. Напомню, что торги среды закрылись подскоком Рыжика.

Этот день в истории:
2020 - 28.3649 (+3) -203
2019 - 25.0351 (+30) +130

2018 - 28.0366 (+12)
2017 - 26.4255 (-6)

В пятницу был проведен тендер рефинансирования сроком до 30 дней, в результате которого один банк получил 50 млн. Из-за короткого срока этот банк остается инкогнито.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:01

  viy написав:Курс еще вниз???
У кого какие размышления и инсайды по этой неделе? Увидим мы в пятницу курс ниже чем сегодня?

для этого нужно иметь своего человека в нбу, если не будет много откупать, и фанатично удерживать какой-то уровень, как на прошлой неделе, то конечно увидим
rorandak
 
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