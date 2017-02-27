Додано: Пон 18 жов, 2021 14:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.............18.10.2021..........19.10.2021

дата розрахунку............13.10.2021...........18.10.2021

Євро...............................30,446..................30,5611...+0.38%

Долар США....................26,3419................26,3356...-0.02%

После полудня доллар потерял более копейки, этого хватило для общего небольшого снижения официального курса. Потерял именно доллар, евро при этом вырос.



Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным.

Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели.

Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия.

Перед обедом наблюдался всплеск предложения. НБУ во время этого всплеска выполнил план по наполнению закромов, переставился на копейку ниже, а вскоре ушел еще на 2 копейки ниже. Котировки за это время упали на 1.5 копейки. Кратковременно они проседали еще ниже, но настолько кратковременно, что на усредненном и сглаженном графике это не отразилось. После обеда ушли еще на копейку вниз и уравновесились. После достаточно продолжительной паузы, к 15-30 опустились еще на полкопейки.

В мире доллар с обеда начал падать и опустился до среднего уровня пятницы.

Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия среды. Напомню, что торги среды закрылись подскоком Рыжика.



Этот день в истории:

2020 - 28.3649 (+3) -203

2019 - 25.0351 (+30) +130



2018 - 28.0366 (+12)

2017 - 26.4255 (-6)



В пятницу был проведен тендер рефинансирования сроком до 30 дней, в результате которого один банк получил 50 млн. Из-за короткого срока этот банк остается инкогнито.