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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:08
Уж кому кому, а получающим в СКВ лить крокодильи слезы не к лицу. Вам подарки в виде кратных девалов грн прилетают регулярно))
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:47
Курс еще вниз???
У кого какие размышления и инсайды по этой неделе? Увидим мы в пятницу курс ниже чем сегодня?
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:56
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............18.10.2021..........19.10.2021
дата розрахунку............13.10.2021...........18.10.2021
Євро...............................30,446..................30,5611...+0.38%
Долар США....................26,3419................26,3356...-0.02%
После полудня доллар потерял более копейки, этого хватило для общего небольшого снижения официального курса. Потерял именно доллар, евро при этом вырос.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия среды. НБУ с самого утра выставил бид чуть ниже официального курса и ниже рынка. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки, взяли короткую паузу и сбросили еще полкопейки. После более длинной паузы опустились еще на полкопейки и уперлись в ставку НБУ, но очень скоро от нее отскочили на те же полкопейки. Рынок выглядит весьма сбалансированным.
Пока мы отдыхали, доллар в мире успел серьезно просесть, а потом немного восстановиться. Сейчас находится примерно на уровне начала прошлой недели.
Справочный курс встретили котировками 26.3450 - 26.3650, что на копейку ниже открытия.
Перед обедом наблюдался всплеск предложения. НБУ во время этого всплеска выполнил план по наполнению закромов, переставился на копейку ниже, а вскоре ушел еще на 2 копейки ниже. Котировки за это время упали на 1.5 копейки. Кратковременно они проседали еще ниже, но настолько кратковременно, что на усредненном и сглаженном графике это не отразилось. После обеда ушли еще на копейку вниз и уравновесились. После достаточно продолжительной паузы, к 15-30 опустились еще на полкопейки.
В мире доллар с обеда начал падать и опустился до среднего уровня пятницы.
Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия среды. Напомню, что торги среды закрылись подскоком Рыжика.
Этот день в истории:
2020 - 28.3649 (+3) -203
2019 - 25.0351 (+30) +130
2018 - 28.0366 (+12)
2017 - 26.4255 (-6)
В пятницу был проведен тендер рефинансирования сроком до 30 дней, в результате которого один банк получил 50 млн. Из-за короткого срока этот банк остается инкогнито.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:01
для этого нужно иметь своего человека в нбу, если не будет много откупать, и фанатично удерживать какой-то уровень как на прошлой неделе (ох уж эти автодорные мутки), то конечно увидим
Востаннє редагувалось rorandak в Пон 18 жов, 2021 15:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хомякам нужно ещё поднажать, а то вся беготня по обменкам на выходных насмарку))))
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:26
Сначала разные животные (не те, которые хомяки) годами радуются крепкой гривне, а потом регулярно завидуют получающим в СКВ из-за кратных девалов и мечтают вывезти кого-то на 10000 км.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:39
февраль-октябрь 1998 - 1.95 -> 4.20
июль-декабрь 2008 - 4.60 -> 9.30
январь-ноябрь 2014 - 8.24 -> 15.85
февраль 2015 - 15.9-> 33.50
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:01
февраль1998 - февраль 2015 - 1.95 -> 33.50
Один раз (в феврале), но МНОГОкратный
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:13
ага, і по 4-5 років розказують які вони розумні, крутять на депозитах гривню, а ви лохи з своїми нікомунепотрібними доларами.
А потім стоїть поросячий визг при "несподіваному" рості курса
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