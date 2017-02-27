Додано: Пон 18 жов, 2021 17:20

После 4 выходных и в пиковый период расчетов с бюджетом по налогам – на валютном межбанке сегодня ожидаемо было оживленно. Все клиенты спешили и предложение превышало спрос. Курс доллара медленно, но уверенно проседал и спасать ситуацию опять взялся Нацбанк. В понедельник он был суперактивен и трижды выходил на торги.



В первый раз он вышел с покупкой доллара по 26,34 гривны еще в самом начале сессии и именно благодаря таким действиям доллар с утренних 26,355/26,375 гривен к 11 часам подешевел только до 26,345/26,365. И покупатели, и продавцы ставили свои котировки чуть выше порога регулятора, чтобы проводить свои операции. К обеду Нацбанк купил свои первые $5 млн и ушел с рынка. Но курс начал быстро проседать и к 13 часам доллар уже котировался по 26,33/26,35 гривен.



НБУ вышел во второй раз с покупкой валюты по 26,33 гривны, но затем быстро сориентировался и появился на торгах уже с ценником по 26,31. Эта цена была несколько ниже текущих котировок и к 15 часам доллар находился в пределах 26,32/26,34 гривен.



Однако предложение превышало спрос и постепенно банки стали продавать валюту Нацбанку и по этой цене. К 16 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен. Регулятор ушел с межбанка только после окончания активной фазы сессии, а завершились торги на отметке 26,305/26,325 гривен.

Главные события 18 октября на валютном рынке:



Доллар за день подешевел на 5 копеек – с утренних 26,355/26,375 до 26,305/26,325 гривен.



Нацбанк трижды выходил на торги. Вначале купил $5 млн по 26,34 гривны. Затем вышел во второй раз с ценником 26,33 гривен, а потом окончательно уже простоял до конца активной фазы сессии с курсом покупки по 26,31 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3491 гривен за доллар, а официальный курс на 19 октября 2021 года установлен на уровне 26,3356 гривен за доллар.