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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8394839583968397

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 116
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
20
26,50-27,00
39%
45
27,00-27,50
19%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:30

  akido написав:
  Faceless написав:
  Hotab написав:Вам подарки в виде кратных девалов грн прилетают регулярно))

Именно кратный за время существования гривны был один, и тот больше 5 лет назад.

февраль-октябрь 1998 - 1.95 -> 4.20
июль-декабрь 2008 - 4.60 -> 9.30
январь-ноябрь 2014 - 8.24 -> 15.85
февраль 2015 - 15.9-> 33.50

Слишком много притянуто за уши. Особенно тот однодневный психоз в феврале 2015.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:43

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:53

Скажем же спасибо людям покупающих валюту ( кто то должен заплатить за этот банкет ; потому что нбу уже не в силах справиться с этим наплывом валюты )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:20

Межбанк: доллар снова дешевеет

После 4 выходных и в пиковый период расчетов с бюджетом по налогам – на валютном межбанке сегодня ожидаемо было оживленно. Все клиенты спешили и предложение превышало спрос. Курс доллара медленно, но уверенно проседал и спасать ситуацию опять взялся Нацбанк. В понедельник он был суперактивен и трижды выходил на торги.

В первый раз он вышел с покупкой доллара по 26,34 гривны еще в самом начале сессии и именно благодаря таким действиям доллар с утренних 26,355/26,375 гривен к 11 часам подешевел только до 26,345/26,365. И покупатели, и продавцы ставили свои котировки чуть выше порога регулятора, чтобы проводить свои операции. К обеду Нацбанк купил свои первые $5 млн и ушел с рынка. Но курс начал быстро проседать и к 13 часам доллар уже котировался по 26,33/26,35 гривен.

НБУ вышел во второй раз с покупкой валюты по 26,33 гривны, но затем быстро сориентировался и появился на торгах уже с ценником по 26,31. Эта цена была несколько ниже текущих котировок и к 15 часам доллар находился в пределах 26,32/26,34 гривен.

Однако предложение превышало спрос и постепенно банки стали продавать валюту Нацбанку и по этой цене. К 16 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен. Регулятор ушел с межбанка только после окончания активной фазы сессии, а завершились торги на отметке 26,305/26,325 гривен.

Главные события 18 октября на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 5 копеек – с утренних 26,355/26,375 до 26,305/26,325 гривен.

Нацбанк трижды выходил на торги. Вначале купил $5 млн по 26,34 гривны. Затем вышел во второй раз с ценником 26,33 гривен, а потом окончательно уже простоял до конца активной фазы сессии с курсом покупки по 26,31 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3491 гривен за доллар, а официальный курс на 19 октября 2021 года установлен на уровне 26,3356 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:51

  Сибарит написав:НБУ в среду, по анализу ликвидности, выкупил почти 62 млн. С моей раскладкой в итогах интервенций это не совпадает, сумма в графе "прочие монетарные" не совпадает с недельным отчетом по интервенциям. Разделить интервенции прошлой недели по дням не представляется возможным.

НБУ на прошлой неделе:
понедельник - 5 млн
вторник - 101,6 млн
среда - 13 млн.
Да, по анализу ликвидности выходит 62, но туда опять "что-то затесалось". Нацбанк следы путает :)
А вот сегодня, по моим прикидкам, от 100 до 120 млн купил "папа". Завтра точную цифру узнаем.
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  #<1 ... 8394839583968397
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