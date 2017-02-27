akido написав:
февраль-октябрь 1998 - 1.95 -> 4.20
июль-декабрь 2008 - 4.60 -> 9.30
январь-ноябрь 2014 - 8.24 -> 15.85
февраль 2015 - 15.9-> 33.50
Слишком много притянуто за уши. Особенно тот однодневный психоз в феврале 2015.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:30
Слишком много притянуто за уши. Особенно тот однодневный психоз в феврале 2015.
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:43
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:53
Скажем же спасибо людям покупающих валюту ( кто то должен заплатить за этот банкет ; потому что нбу уже не в силах справиться с этим наплывом валюты )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:20
Межбанк: доллар снова дешевеет
После 4 выходных и в пиковый период расчетов с бюджетом по налогам – на валютном межбанке сегодня ожидаемо было оживленно. Все клиенты спешили и предложение превышало спрос. Курс доллара медленно, но уверенно проседал и спасать ситуацию опять взялся Нацбанк. В понедельник он был суперактивен и трижды выходил на торги.
В первый раз он вышел с покупкой доллара по 26,34 гривны еще в самом начале сессии и именно благодаря таким действиям доллар с утренних 26,355/26,375 гривен к 11 часам подешевел только до 26,345/26,365. И покупатели, и продавцы ставили свои котировки чуть выше порога регулятора, чтобы проводить свои операции. К обеду Нацбанк купил свои первые $5 млн и ушел с рынка. Но курс начал быстро проседать и к 13 часам доллар уже котировался по 26,33/26,35 гривен.
НБУ вышел во второй раз с покупкой валюты по 26,33 гривны, но затем быстро сориентировался и появился на торгах уже с ценником по 26,31. Эта цена была несколько ниже текущих котировок и к 15 часам доллар находился в пределах 26,32/26,34 гривен.
Однако предложение превышало спрос и постепенно банки стали продавать валюту Нацбанку и по этой цене. К 16 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен. Регулятор ушел с межбанка только после окончания активной фазы сессии, а завершились торги на отметке 26,305/26,325 гривен.
Главные события 18 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 5 копеек – с утренних 26,355/26,375 до 26,305/26,325 гривен.
Нацбанк трижды выходил на торги. Вначале купил $5 млн по 26,34 гривны. Затем вышел во второй раз с ценником 26,33 гривен, а потом окончательно уже простоял до конца активной фазы сессии с курсом покупки по 26,31 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3491 гривен за доллар, а официальный курс на 19 октября 2021 года установлен на уровне 26,3356 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:51
НБУ на прошлой неделе:
понедельник - 5 млн
вторник - 101,6 млн
среда - 13 млн.
Да, по анализу ликвидности выходит 62, но туда опять "что-то затесалось". Нацбанк следы путает
А вот сегодня, по моим прикидкам, от 100 до 120 млн купил "папа". Завтра точную цифру узнаем.
Додано: Пон 18 жов, 2021 18:45
Украина может получить $700 млн кредита - МВФ
Коментарі мабуть зайві...
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:26
якщо внас того нікому непотрібного стільки, що НБУ не встигає викупляти", то для чого той транш, чи в МВФ того "гуталіна, ну просто завалісь, ось і шлють кому попало"?
|