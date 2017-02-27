После 4 выходных и в пиковый период расчетов с бюджетом по налогам – на валютном межбанке сегодня ожидаемо было оживленно. Все клиенты спешили и предложение превышало спрос. Курс доллара медленно, но уверенно проседал и спасать ситуацию опять взялся Нацбанк. В понедельник он был суперактивен и трижды выходил на торги.
В первый раз он вышел с покупкой доллара по 26,34 гривны еще в самом начале сессии и именно благодаря таким действиям доллар с утренних 26,355/26,375 гривен к 11 часам подешевел только до 26,345/26,365. И покупатели, и продавцы ставили свои котировки чуть выше порога регулятора, чтобы проводить свои операции. К обеду Нацбанк купил свои первые $5 млн и ушел с рынка. Но курс начал быстро проседать и к 13 часам доллар уже котировался по 26,33/26,35 гривен.
НБУ вышел во второй раз с покупкой валюты по 26,33 гривны, но затем быстро сориентировался и появился на торгах уже с ценником по 26,31. Эта цена была несколько ниже текущих котировок и к 15 часам доллар находился в пределах 26,32/26,34 гривен.
Однако предложение превышало спрос и постепенно банки стали продавать валюту Нацбанку и по этой цене. К 16 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен. Регулятор ушел с межбанка только после окончания активной фазы сессии, а завершились торги на отметке 26,305/26,325 гривен.
Главные события 18 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 5 копеек – с утренних 26,355/26,375 до 26,305/26,325 гривен.
Нацбанк трижды выходил на торги. Вначале купил $5 млн по 26,34 гривны. Затем вышел во второй раз с ценником 26,33 гривен, а потом окончательно уже простоял до конца активной фазы сессии с курсом покупки по 26,31 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3491 гривен за доллар, а официальный курс на 19 октября 2021 года установлен на уровне 26,3356 гривен за доллар.
Сибарит написав:НБУ в среду, по анализу ликвидности, выкупил почти 62 млн. С моей раскладкой в итогах интервенций это не совпадает, сумма в графе "прочие монетарные" не совпадает с недельным отчетом по интервенциям. Разделить интервенции прошлой недели по дням не представляется возможным.
НБУ на прошлой неделе: понедельник - 5 млн вторник - 101,6 млн среда - 13 млн. Да, по анализу ликвидности выходит 62, но туда опять "что-то затесалось". Нацбанк следы путает А вот сегодня, по моим прикидкам, от 100 до 120 млн купил "папа". Завтра точную цифру узнаем.
Международный валютный фонд заявил об успешном завершении миссии в Украине и о выделении многомиллионного кредита. Миссия МВФ в Украине успешно завершена. Международный валютный фонд может выделить стране 700 млн долларов кредита. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
"Команда сотрудников МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании. Это открывает путь для рассмотрения первого обзора соглашения о резервном кредитовании (SBA) и запроса о продлении программы Исполнительным советом МВФ", - говорится в сообщении.
Завершение первого обзора позволит выплатить около 700 миллионов долларов.
Международный валютный фонд заявил об успешном завершении миссии в Украине и о выделении многомиллионного кредита. Миссия МВФ в Украине успешно завершена. Международный валютный фонд может выделить стране 700 млн долларов кредита. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
"Команда сотрудников МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании. Это открывает путь для рассмотрения первого обзора соглашения о резервном кредитовании (SBA) и запроса о продлении программы Исполнительным советом МВФ", - говорится в сообщении.
Завершение первого обзора позволит выплатить около 700 миллионов долларов.
Коментарі мабуть зайві...
якщо внас того нікому непотрібного стільки, що НБУ не встигає викупляти", то для чого той транш, чи в МВФ того "гуталіна, ну просто завалісь, ось і шлють кому попало"?
Международный валютный фонд заявил об успешном завершении миссии в Украине и о выделении многомиллионного кредита. Миссия МВФ в Украине успешно завершена. Международный валютный фонд может выделить стране 700 млн долларов кредита. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
"Команда сотрудников МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании. Это открывает путь для рассмотрения первого обзора соглашения о резервном кредитовании (SBA) и запроса о продлении программы Исполнительным советом МВФ", - говорится в сообщении.
Завершение первого обзора позволит выплатить около 700 миллионов долларов.
Коментарі мабуть зайві...
О, нарешті, значить скоро долар підросте. Бо не потрібно вже буде скирдувати валюту на виплату боргу. Буде вигідніше навпаки - продавати валюту і заробляти на цьому. Чекаю на ріст. Запам'ятайте цей твіт.