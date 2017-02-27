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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8395839683978398

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 116
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
17%
20
26,50-27,00
39%
45
27,00-27,50
19%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 04:10

МвФ помагает всем просящим и не просящим ( ну конечно не бесплатно ) - это бизнес ( невидимая рука рынка )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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