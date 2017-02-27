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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8395839683978398

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 117
Менше 26,00
9%
10
26,00-26,50
18%
21
26,50-27,00
38%
45
27,00-27,50
19%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 04:10

МвФ помагает всем просящим и не просящим ( ну конечно не бесплатно ) - это бизнес ( невидимая рука рынка )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:16

Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:27

  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.

Вы тоже не ждали такого низкого курса доллара в этом году в октябре? :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:29

  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.

Ради справедливости минималка 6500 с 01.12.2021.
Что с курсом? Даешь 26 ровно в ближайшие пару дней!
viy
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:32

Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!

Приглашаем вас
на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты»,
которая запланирована на 30 октября 2021 г.
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2Z2JaIX
Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.

Промо-коды на скидку от спикеров:
Алексей Козырев: investconfak
Михаил Федоров: investconfmf
Юрий Гусев: investconfyg

Ждем вас! 8)
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:08

  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.

Хто такий Вінні Пух?

Це герой мультфільма чи депутан сільсовета?

Дійсно обвалісти віджигають, не вистачає тільки якіхось видінь астрологів чи чумаків(((

А чому Вінні тримав мінімалку 1000 і не підвищував в 15 і 16-хх роках?
Після того як вони грохнули курс в 3.5 раза, а ціни в 3 рази?
Чому тоді сумління десь гуляло?
Я вас прошу, не дивіться цих політичних мерців і не тягніть суди цю мерзоту. :evil:
По курсу, я гадаю будемо цілувати рівень 26.30 на готівці і МБ.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 19 жов, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:10

  Модератор написав:Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!

Приглашаем вас
на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты»,
которая запланирована на 30 октября 2021 г.
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2Z2JaIX
Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.

Промо-коды на скидку от спикеров:
Алексей Козырев: investconfak
Михаил Федоров: investconfmf
Юрий Гусев: investconfyg

Ждем вас! 8)

Ой не смішіть з цими "еспертами".
В нього зростає структура, діаграму називає графіками.
Дійсно відправте їх на перший курс економічного технікуму, а не конференції влаштовуйте :mrgreen:
somilitark
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  #<1 ... 8395839683978398
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