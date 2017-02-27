МвФ помагает всем просящим и не просящим ( ну конечно не бесплатно ) - это бизнес ( невидимая рука рынка )...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 04:10
МвФ помагает всем просящим и не просящим ( ну конечно не бесплатно ) - это бизнес ( невидимая рука рынка )...
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:16
Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:27
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:29
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:32
Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!
Приглашаем вас
на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты»,
которая запланирована на 30 октября 2021 г.
Регистрация по ссылке:
Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.
Промо-коды на скидку от спикеров:
Алексей Козырев: investconfak
Михаил Федоров: investconfmf
Юрий Гусев: investconfyg
Ждем вас!
Додано: Вів 19 жов, 2021 09:08
Хто такий Вінні Пух?
Це герой мультфільма чи депутан сільсовета?
Дійсно обвалісти віджигають, не вистачає тільки якіхось видінь астрологів чи чумаків(((
А чому Вінні тримав мінімалку 1000 і не підвищував в 15 і 16-хх роках?
Після того як вони грохнули курс в 3.5 раза, а ціни в 3 рази?
Чому тоді сумління десь гуляло?
Я вас прошу, не дивіться цих політичних мерців і не тягніть суди цю мерзоту.
По курсу, я гадаю будемо цілувати рівень 26.30 на готівці і МБ.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 19 жов, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 жов, 2021 09:10
Ой не смішіть з цими "еспертами".
В нього зростає структура, діаграму називає графіками.
Дійсно відправте їх на перший курс економічного технікуму, а не конференції влаштовуйте
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