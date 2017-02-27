Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!
Приглашаем вас на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты», которая запланирована на 30 октября 2021 г. Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2Z2JaIX Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.
Промо-коды на скидку от спикеров: Алексей Козырев: investconfak Михаил Федоров: investconfmf Юрий Гусев: investconfyg
fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.
Хто такий Вінні Пух?
Це герой мультфільма чи депутан сільсовета?
Дійсно обвалісти віджигають, не вистачає тільки якіхось видінь астрологів чи чумаків(((
А чому Вінні тримав мінімалку 1000 і не підвищував в 15 і 16-хх роках? Після того як вони грохнули курс в 3.5 раза, а ціни в 3 рази? Чому тоді сумління десь гуляло? Я вас прошу, не дивіться цих політичних мерців і не тягніть суди цю мерзоту. По курсу, я гадаю будемо цілувати рівень 26.30 на готівці і МБ.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 19 жов, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Модератор написав:Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!
Приглашаем вас на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты», которая запланирована на 30 октября 2021 г. Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2Z2JaIX Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.
Промо-коды на скидку от спикеров: Алексей Козырев: investconfak Михаил Федоров: investconfmf Юрий Гусев: investconfyg
Ждем вас!
Ой не смішіть з цими "еспертами". В нього зростає структура, діаграму називає графіками. Дійсно відправте їх на перший курс економічного технікуму, а не конференції влаштовуйте
Модератор написав:Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!
Приглашаем вас на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты», которая запланирована на 30 октября 2021 г. Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2Z2JaIX Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.
Промо-коды на скидку от спикеров: Алексей Козырев: investconfak Михаил Федоров: investconfmf Юрий Гусев: investconfyg
Ждем вас!
Ой не смішіть з цими "еспертами". В нього зростає структура, діаграму називає графіками. Дійсно відправте їх на перший курс економічного технікуму, а не конференції влаштовуйте
Нашёл архивный деподоговор от 07.03.2017. в Укрсоцбанке (был такой)ставка - 17,75% , курс продажи $ - 27.05 , смахнул слезу. п.с. о стоимости продуктовой корзины даже не вспоминаю...
Модератор написав:Уважаемые форумчане, всем доброго утра и успешного дня!
Приглашаем вас на Первую инвестиционную конференцию «Жить на проценты», которая запланирована на 30 октября 2021 г. Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2Z2JaIX Посетить событие можно как в оффлайн, так и в онлайн формате.
Промо-коды на скидку от спикеров: Алексей Козырев: investconfak Михаил Федоров: investconfmf Юрий Гусев: investconfyg
Ждем вас!
Ой не смішіть з цими "еспертами". В нього зростає структура, діаграму називає графіками. Дійсно відправте їх на перший курс економічного технікуму, а не конференції влаштовуйте
Нашёл архивный деподоговор от 07.03.2017. в Укрсоцбанке (был такой)ставка - 17,75% , курс продажи $ - 27.05 , смахнул слезу. п.с. о стоимости продуктовой корзины даже не вспоминаю...
Рано чи пізно цей театр абсурду закінчиться, і глобальна економіка стане як в Зімбабве/Венесуелі, або вернеться в нормальне русло, коли вартість грошей стане позитивна (тобто % по депозитам покриватимуть інфляцію). Я с