RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8396839783988399

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 121
Менше 26,00
8%
10
26,00-26,50
20%
24
26,50-27,00
38%
46
27,00-27,50
18%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:14

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.10.2021.............26,2729
Доллар потерял 6 копеек.

МКГ*............7.3665............7.3692...........+0.1%

Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже успел выкупить плановую пятерку. После утреннего кофе опустились на полкопейки, взяли паузу и опустились еще на полкопейки. Около 11 выросли на копейку, чуть постояли и вернулись на копейку вниз. Около 12 снова выросли на полкопейки. Очень равновесная торговля. Сведений о повторном выходе НБУ пока не поступало, да и повода не видно.
В мире доллар продолжил падение и находится на минимальном с конца сентября уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.2650 - 26.2850, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера до 15-30 купил 152.6 млн. По всей видимости на рынке перед обедом появился очень крупный продавец. Между вторым и третьим выходом прошло очень мало времени. Ориентируясь на повадки НБУ, можно предположить, что за эти несколько минут купили сотню. Абсолютной точности метод гадания по анализу ликвидности не дает, но картина выглядит правдоподобной. Не исключено, что еще немного взяли ТОМом.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Объемная интервенция и помогавшая ей инкассация были почти полностью компенсированы ростом объема суточных сертификатов и доходами казначейства.

В среду объем МБ вырос с 339.8 до 363.3 млн, оставшись очень низким. Всю неделю клиентские обороты превышали обороты МБ. Клиентские обороты, вопреки тенденции МБ, были очень высоки, спрос был максимальным за месяц (дальше не смотрел), а предложение приблизилось к максимуму. Спрос незначительно превышал предложение за счет форвардных покупок, в оперативных сделках доминировало предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4688 раз.
Подякували: 13908 раз.
 
Профіль
34
19
28
2
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45

  GDV29 написав:
  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.

Вы тоже не ждали такого низкого курса доллара в этом году в октябре? :)
Да. Пока мой прогноз не сбывается.
fin
 
Повідомлень: 661
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:12

  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.


20-25% працюють в тіні (т.е. офіціально нігде не працюють і налогів не зплачують) ще 10-12% за кордоном

збільшення мінималки-це додаткові налоги (в т.ч. на зайві метри житловой площі)
т.е. простому пересичному з того нема ніякого зиску
prodigy
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2858 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

  prodigy написав:
  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.


20-25% працюють в тіні (т.е. офіціально нігде не працюють і налогів не зплачують) ще 10-12% за кордоном

збільшення мінималки-це додаткові налоги (в т.ч. на зайві метри житловой площі)
т.е. простому пересичному з того нема ніякого зиску

Погоджусь з першою частиною. За офіційними даними третина працюючих отримують 6-7 тис. і менше.
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10039
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2636 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8396839783988399
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2797, 2798, 2799
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27982 11672710
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 12:22
DmitryK
Валютный рынок в мире 1 ... 778, 779, 780
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7797 10601272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 11:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1211 2872410
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 10:44
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18524)
19.10.2021 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.