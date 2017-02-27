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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8397839883998400>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 121
Менше 26,00
8%
10
26,00-26,50
20%
24
26,50-27,00
38%
46
27,00-27,50
18%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:14

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.10.2021.............26,2729
Доллар потерял 6 копеек.

МКГ*............7.3665............7.3692...........+0.1%

Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже успел выкупить плановую пятерку. После утреннего кофе опустились на полкопейки, взяли паузу и опустились еще на полкопейки. Около 11 выросли на копейку, чуть постояли и вернулись на копейку вниз. Около 12 снова выросли на полкопейки. Очень равновесная торговля. Сведений о повторном выходе НБУ пока не поступало, да и повода не видно.
В мире доллар продолжил падение и находится на минимальном с конца сентября уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.2650 - 26.2850, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера до 15-30 купил 152.6 млн. По всей видимости на рынке перед обедом появился очень крупный продавец. Между вторым и третьим выходом прошло очень мало времени. Ориентируясь на повадки НБУ, можно предположить, что за эти несколько минут купили сотню. Абсолютной точности метод гадания по анализу ликвидности не дает, но картина выглядит правдоподобной. Не исключено, что еще немного взяли ТОМом.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Объемная интервенция и помогавшая ей инкассация были почти полностью компенсированы ростом объема суточных сертификатов и доходами казначейства.

В среду объем МБ вырос с 339.8 до 363.3 млн, оставшись очень низким. Всю неделю клиентские обороты превышали обороты МБ. Клиентские обороты, вопреки тенденции МБ, были очень высоки, спрос был максимальным за месяц (дальше не смотрел), а предложение приблизилось к максимуму. Спрос незначительно превышал предложение за счет форвардных покупок, в оперативных сделках доминировало предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45

  GDV29 написав:
  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.

Вы тоже не ждали такого низкого курса доллара в этом году в октябре? :)
Да. Пока мой прогноз не сбывается.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:12

  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.


20-25% працюють в тіні (т.е. офіціально нігде не працюють і податки не зплачують) ще 10-12% за кордоном

збільшення мінималки-це додаткові податки (в т.ч. на зайві метри житловой площі)
т.е. простому пересичному з того нема ніякого зиску
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 19 жов, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

  prodigy написав:
  fin написав:Интересно,а если с нового года минималку поднимут не до 6500, а 7500, как требует Гройсман? Хотя, если объективно, то он прав. Смотрите на динамику цен на товары, услуги.


20-25% працюють в тіні (т.е. офіціально нігде не працюють і налогів не зплачують) ще 10-12% за кордоном

збільшення мінималки-це додаткові налоги (в т.ч. на зайві метри житловой площі)
т.е. простому пересичному з того нема ніякого зиску

Погоджусь з першою частиною. За офіційними даними третина працюючих отримують 6-7 тис. і менше.
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:53

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

Завтра табличек не будет, до конца недели тоже может не быть, так как завтра еду на операцию. Как только доберусь до компа и если буду в состоянии, то сделаю за все пропущенные дни.

ОВДП, які знаходяться в обігу
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:еду на операцию


удачи, берегите себя
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10

Кто что слышал? Интересно, что статью Блумберг выпускает через пару часов после заявления миссии МВФ...

Ukrainian President Plans to Replace Central Bank Governor
https://www.bloomberg.com/news/articles ... onomics-vp
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:17

  zРадио написав:Кто что слышал? Интересно, что статью Блумберг выпускает через пару часов после заявления миссии МВФ...

Ukrainian President Plans to Replace Central Bank Governor
https://www.bloomberg.com/news/articles ... onomics-vp


зРадіо, тут більшість навряд чи має підписку на таке серйозне видання,
можна цитату?

Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:20

  zРадио написав:Кто что слышал? Интересно, что статью Блумберг выпускает через пару часов после заявления миссии МВФ...

Ukrainian President Plans to Replace Central Bank Governor
https://www.bloomberg.com/news/articles ... onomics-vp


А чем Шевченко не устраивает?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:21

flyman

By Volodymyr Verbyany and Daryna Krasnolutska
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy wants to replace central bank Governor Kyrylo Shevchenko, according to three people familiar with his plans.
Zelenskiy isn’t happy with Shevchenko’s performance, the people said, asking not to be named as the matter isn’t public. The governor has fallen out with some of the bank’s senior executives, triggering a wave of resignations that unnerved Western donors including the International Monetary Fund


PS: про подписку просто забыл - статьи FT всегда текстом даю )
zРадио
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