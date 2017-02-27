Додано: Вів 19 жов, 2021 11:14

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

19.10.2021.............26,2729

Доллар потерял 6 копеек.



МКГ*............7.3665............7.3692...........+0.1%



Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже успел выкупить плановую пятерку. После утреннего кофе опустились на полкопейки, взяли паузу и опустились еще на полкопейки. Около 11 выросли на копейку, чуть постояли и вернулись на копейку вниз. Около 12 снова выросли на полкопейки. Очень равновесная торговля. Сведений о повторном выходе НБУ пока не поступало, да и повода не видно.

В мире доллар продолжил падение и находится на минимальном с конца сентября уровне.

Справочный курс встретили котировками 26.2650 - 26.2850, что на полкопейки ниже открытия.



НБУ вчера до 15-30 купил 152.6 млн. По всей видимости на рынке перед обедом появился очень крупный продавец. Между вторым и третьим выходом прошло очень мало времени. Ориентируясь на повадки НБУ, можно предположить, что за эти несколько минут купили сотню. Абсолютной точности метод гадания по анализу ликвидности не дает, но картина выглядит правдоподобной. Не исключено, что еще немного взяли ТОМом.

Остатки на коррсчетах почти не изменились. Объемная интервенция и помогавшая ей инкассация были почти полностью компенсированы ростом объема суточных сертификатов и доходами казначейства.



В среду объем МБ вырос с 339.8 до 363.3 млн, оставшись очень низким. Всю неделю клиентские обороты превышали обороты МБ. Клиентские обороты, вопреки тенденции МБ, были очень высоки, спрос был максимальным за месяц (дальше не смотрел), а предложение приблизилось к максимуму. Спрос незначительно превышал предложение за счет форвардных покупок, в оперативных сделках доминировало предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.