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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30
Цитрин написав:
А чем Шевченко не устраивает?
Так пишут же - тип скандальний
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alex10
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30
Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?
похоже на то...
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Цитрин
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:32
Цитрин написав:
Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?
похоже на то...
наша курсовая пружина напрягает уже и Запад ?
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alex10
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:33
alex10 написав:
Так пишут же - тип скандальний
Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.
И там-же:
Zelenskiy’s office dismissed talk of a change at the top of the central bank as a “rumor,” saying there’ll only be an official statement if there’s any decision to replace Shevchenko. The bank said it has “a lot of important assignments ahead” and its team “continues to work on their implementation.”
Вобщем слухи
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Цитрин
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:35
Striker
Старина , Здравствуйте !
Прошу Вас , отключитесь от всего и думайте о планах на будущее .
Все будет ХОРОШО !
Удачи и Здоровья !
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:56
zРадио написав:
Кто что слышал? Интересно, что статью Блумберг выпускает через пару часов после заявления миссии МВФ...
Сомневаюсь, что пары часов достаточно для написания и опубликования статьи. Думаю, что совпадение.
О планах не слышал ничего - у меня нет доступа к "информированным источникам", да и не очень доверяю таким материалам, а вот о авторах статьи немного нагуглил. Приводить ссылки не буду, могу разве что на гугл
, но общий фон информации таков, что вызывает подозрение в том, что статья написана в рамках политической борьбы. Авторов связывают с ближайшими папередниками.
Я бы не стал опираться на эту статью как на источник информации.
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