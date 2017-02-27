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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8397839883998400

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 121
Менше 26,00
8%
10
26,00-26,50
20%
24
26,50-27,00
38%
46
27,00-27,50
18%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Кто что слышал? Интересно, что статью Блумберг выпускает через пару часов после заявления миссии МВФ...

Ukrainian President Plans to Replace Central Bank Governor
https://www.bloomberg.com/news/articles ... onomics-vp


А чем Шевченко не устраивает?
Так пишут же - тип скандальний
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30

Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?


похоже на то...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:32

  Цитрин написав:
Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?


похоже на то...

наша курсовая пружина напрягает уже и Запад ?
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:33

  alex10 написав:Так пишут же - тип скандальний


Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.

И там-же:
Zelenskiy’s office dismissed talk of a change at the top of the central bank as a “rumor,” saying there’ll only be an official statement if there’s any decision to replace Shevchenko. The bank said it has “a lot of important assignments ahead” and its team “continues to work on their implementation.”


Вобщем слухи :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:35

Striker

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Прошу Вас , отключитесь от всего и думайте о планах на будущее .

Все будет ХОРОШО !

Удачи и Здоровья !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Кто что слышал? Интересно, что статью Блумберг выпускает через пару часов после заявления миссии МВФ...

Сомневаюсь, что пары часов достаточно для написания и опубликования статьи. Думаю, что совпадение.

О планах не слышал ничего - у меня нет доступа к "информированным источникам", да и не очень доверяю таким материалам, а вот о авторах статьи немного нагуглил. Приводить ссылки не буду, могу разве что на гугл :), но общий фон информации таков, что вызывает подозрение в том, что статья написана в рамках политической борьбы. Авторов связывают с ближайшими папередниками.
Я бы не стал опираться на эту статью как на источник информации.
Сибарит
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  #<1 ... 8397839883998400
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