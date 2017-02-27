Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?
похоже на то...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:32
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:33
Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.
И там-же:
Вобщем слухи
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:35
Striker
Старина , Здравствуйте !
Прошу Вас , отключитесь от всего и думайте о планах на будущее .
Все будет ХОРОШО !
Удачи и Здоровья !
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сомневаюсь, что пары часов достаточно для написания и опубликования статьи. Думаю, что совпадение.
О планах не слышал ничего - у меня нет доступа к "информированным источникам", да и не очень доверяю таким материалам, а вот о авторах статьи немного нагуглил. Приводить ссылки не буду, могу разве что на гугл , но общий фон информации таков, что вызывает подозрение в том, что статья написана в рамках политической борьбы. Авторов связывают с ближайшими папередниками.
Я бы не стал опираться на эту статью как на источник информации.
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:09
про те що риба має уплисти, вже тема піднімалась кілька тижнів тому,
або "качка протухла", або до блумберга довго доходить.
Я тут був подумав, що інфа 146%.
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:07
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.10.2021...........20.10.2021
дата розрахунку..............18.10.2021............19.10.2021
Євро.................................30,5611.................30,6056...+0.15%
Долар США......................26,3356.................26,272...-0.24%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже успел выкупить плановую пятерку. После утреннего кофе опустились на полкопейки, взяли паузу и опустились еще на полкопейки. Около 11 выросли на копейку, чуть постояли и вернулись на копейку вниз. Около 12 снова выросли на полкопейки. Очень равновесная торговля. Сведений о повторном выходе НБУ пока не поступало, да и повода не видно.
В мире доллар продолжил падение и находится на минимальном с конца сентября уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.2650 - 26.2850, что на полкопейки ниже открытия.
После 12 выросли на 1.5 копейки и сразу же на полкопейки откатились. После достаточно короткого обеда медленно пошли вниз за час опустились на 1.5 копейки и уперлись в ставку регулятора, который к этому времени повторно вышел на МБ. Около 15-30 ушли ниже еще на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума перед обедом, начал не очень уверенно восстанавливаться.
Официальный курс встретили котировками 26.2550 - 26.2750. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.3762 (+1) -210
2019 - 25.0351 (+30) +124
2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5000 (+8)
В истории полное единообразие.
Хоть резкий ответ мне и был удален, думаю, что общее пояснение не будет лишним.
В моем сообщении не было попытки противопоставлять кого-либо кому-либо.
Это банальная попытка оценить достоверность информации. Такая оценка необходима, поскольку пишут много всего разного, верить всему не представляется возможным ввиду противоречивости разных источников.
К некорректной, мягко говоря, подаче материала прибегают многие, независимо от политических предпочтений или источников заказа. Святых нет ни в политике, ни в журналистике.
Чтобы не вдаваться в дискуссию о том, кто меньше достоин доверия, предлагаю сойтись на том, что информация со ссылкой на неназванные источники достоверной оказывается редко.
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:24
Ці чутки циркулюють з початку вересня, принаймні. Брехали, що в ОП були співбесіди з кандидатами. Один з них вже "випав" в битві з журналістами (може, й ні).
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