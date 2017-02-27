Так що, риба не тим курсом плила? Підем на ПА30+?
похоже на то...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:32
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:33
Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.
И там-же:
Вобщем слухи
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:35
Striker
Старина , Здравствуйте !
Прошу Вас , отключитесь от всего и думайте о планах на будущее .
Все будет ХОРОШО !
Удачи и Здоровья !
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сомневаюсь, что пары часов достаточно для написания и опубликования статьи. Думаю, что совпадение.
О планах не слышал ничего - у меня нет доступа к "информированным источникам", да и не очень доверяю таким материалам, а вот о авторах статьи немного нагуглил. Приводить ссылки не буду, могу разве что на гугл , но общий фон информации таков, что вызывает подозрение в том, что статья написана в рамках политической борьбы. Авторов связывают с ближайшими папередниками.
Я бы не стал опираться на эту статью как на источник информации.
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:09
про те що риба має уплисти, вже тема піднімалась кілька тижнів тому,
або "качка протухла", або до блумберга довго доходить.
Я тут був подумав, що інфа 146%.
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:07
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.10.2021...........20.10.2021
дата розрахунку..............18.10.2021............19.10.2021
Євро.................................30,5611.................30,6056...+0.15%
Долар США......................26,3356.................26,272...-0.24%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже успел выкупить плановую пятерку. После утреннего кофе опустились на полкопейки, взяли паузу и опустились еще на полкопейки. Около 11 выросли на копейку, чуть постояли и вернулись на копейку вниз. Около 12 снова выросли на полкопейки. Очень равновесная торговля. Сведений о повторном выходе НБУ пока не поступало, да и повода не видно.
В мире доллар продолжил падение и находится на минимальном с конца сентября уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.2650 - 26.2850, что на полкопейки ниже открытия.
После 12 выросли на 1.5 копейки и сразу же на полкопейки откатились. После достаточно короткого обеда медленно пошли вниз за час опустились на 1.5 копейки и уперлись в ставку регулятора, который к этому времени повторно вышел на МБ. Около 15-30 ушли ниже еще на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума перед обедом, начал не очень уверенно восстанавливаться.
Официальный курс встретили котировками 26.2550 - 26.2750. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.3762 (+1) -210
2019 - 25.0351 (+30) +124
2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5000 (+8)
В истории полное единообразие.
Хоть резкий ответ мне и был удален, думаю, что общее пояснение не будет лишним.
В моем сообщении не было попытки противопоставлять кого-либо кому-либо.
Это банальная попытка оценить достоверность информации. Такая оценка необходима, поскольку пишут много всего разного, верить всему не представляется возможным ввиду противоречивости разных источников.
К некорректной, мягко говоря, подаче материала прибегают многие, независимо от политических предпочтений или источников заказа. Святых нет ни в политике, ни в журналистике.
Чтобы не вдаваться в дискуссию о том, кто меньше достоин доверия, предлагаю сойтись на том, что информация со ссылкой на неназванные источники достоверной оказывается редко.
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:24
Ці чутки циркулюють з початку вересня, принаймні. Брехали, що в ОП були співбесіди з кандидатами. Один з них вже "випав" в битві з журналістами (може, й ні).
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:52
"Папа" вышел из тумана сразу после обеда (видно, как кофе допили) и выставил ордер на 10 млн на 26,26 (но там реальных 100 было). Выкупал вплоть до 16 часов, даже ТОМом не гнушался брать. Т.е. опять жесткая остановка. Купили меньше, чем вчера, но миллионов 30 наверно взяли.
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:57
26.25
*Відправлено з Чату
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