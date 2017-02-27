Додано: Вів 19 жов, 2021 15:07

Удаленное сообщение

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............19.10.2021...........20.10.2021дата розрахунку..............18.10.2021............19.10.2021Євро.................................30,5611.................30,6056...+0.15%Долар США......................26,3356....................-0.24%После полудня курс практически не изменился.Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ уже успел выкупить плановую пятерку. После утреннего кофе опустились на полкопейки, взяли паузу и опустились еще на полкопейки. Около 11 выросли на копейку, чуть постояли и вернулись на копейку вниз. Около 12 снова выросли на полкопейки. Очень равновесная торговля. Сведений о повторном выходе НБУ пока не поступало, да и повода не видно.В мире доллар продолжил падение и находится на минимальном с конца сентября уровне.Справочный курс встретили котировками 26.2650 - 26.2850, что на полкопейки ниже открытия.После 12 выросли на 1.5 копейки и сразу же на полкопейки откатились. После достаточно короткого обеда медленно пошли вниз за час опустились на 1.5 копейки и уперлись в ставку регулятора, который к этому времени повторно вышел на МБ. Около 15-30 ушли ниже еще на полкопейки.В мире доллар, достигнув минимума перед обедом, начал не очень уверенно восстанавливаться.Официальный курс встретили котировками 26.2550 - 26.2750. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 28.3762 (+1) -2102019 - 25.0351 (+30) +1242018 - 28.1820 (+15)2017 - 26.5000 (+8)В истории полное единообразие.Хоть резкий ответ мне и был удален, думаю, что общее пояснение не будет лишним.В моем сообщении не было попытки противопоставлять кого-либо кому-либо.Это банальная попытка оценить достоверность информации. Такая оценка необходима, поскольку пишут много всего разного, верить всему не представляется возможным ввиду противоречивости разных источников.К некорректной, мягко говоря, подаче материала прибегают многие, независимо от политических предпочтений или источников заказа. Святых нет ни в политике, ни в журналистике.Чтобы не вдаваться в дискуссию о том, кто меньше достоин доверия, предлагаю сойтись на том, что информация со ссылкой на неназванные источники достоверной оказывается редко.