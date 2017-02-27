|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00
Сибарит написав:
Удаленное сообщение
Хоть резкий ответ мне и был удален, думаю, что общее пояснение не будет лишним.
А кто там уже успел подгореть?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11357
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2625 раз.
- Подякували: 5708 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|27984
|11686872
|
Вів 19 жов, 2021 15:56
Zebra
|
|7797
|10622696
|
Вів 19 жов, 2021 11:03
ЛОБ
|
|1211
|2884740
|
Нед 17 жов, 2021 10:44
Mirax
|