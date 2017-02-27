А кто там уже успел подгореть?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:17
Верховная Рада сегодня также приняла законопроект, который позволит Нацбанку за счет золотовалютных резервов предоставлять кредиты нерезидентам
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:25
Окуеть, Приват разворовали на кредитах и до сих пор виновных не могут найти, теперь и ЗВР хотят?
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:25
Межбанк: валюта продолжает дешеветь
На валютном рынке во вторник снова было нескучно. Ожидаемо на межбанк вышла валютная выручка за праздничные четверг и пятницу прошлой недели, да и вчерашние поступления валюты экспортеры сегодня тоже не придерживали. Чувствовалось, что у них явный дефицит гривны. Но и покупатели-импортеры также решили воспользоваться ситуацией и активно скупали валюту. Результат – уже к обеду объем операций на торгах превысил $190 млн, что немало для нашего рынка.
Сценарий торговой сессии напоминал вчерашний. Клиенты спешили закрыть свои операции, и хотя предложение превышало спрос, покупатели также активно скупали валюту. Поэтому курс доллара просел всего на 1,5 копеек до отметки 26,255/26,275 гривен. И спасать ситуацию сегодня Нацбанку не пришлось, хотя он и выходил на торги дважды с покупкой в начале $5 млн по цене не выше 26,30 гривен, а затем после обеда во второй раз с долгоиграющей интервенцией по 26,26 гривен уже до конца активной фазы сессии.
Благодаря активности как покупателей, так и продавцов, а также этим двум интервенциям Нацбанка – с утренних 26,27/26,29 гривен к 11 часам доллар подешевел до 26,265/26,285 гривен, а к обеду даже чуть вырос до 26,275/26,295.
Но затем основные покупатели уже закрыли свои сделки и начали покидать торги, а вот продавцы еще оставались. Превышение предложения на фоне низкого спроса и достаточно заниженного на тот момент ценника Нацбанка 26,26 гривен сделали свое дело. Курс постепенно снизился до 26,26/26,28 гривен к 15 часам, а затем доллар уже окончательно просел до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.
Главные события 19 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 1,5 копейки — с утренних 26,27/26,29 до 26,255/26,275 гривен.
Нацбанк дважды выходил на торги. В начале купил $5 млн по цене не выше 26,30 гривен, а после обеда простоял с котировкой покупки по 26,26 гривен уже до конца активной фазы сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2729 гривен за доллар, а официальный курс на 20 октября 2021 года установлен на уровне 26,272 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:47
Тут щось набагато шлибше заховано.
Чому ні з того ні з сього МВФ став усім задоволеним?
На якісь серйозні поступки пішла держава.
Що відбувається ніхто не пояснює.
Дійсна перша реакція, це жах, куди будуть спрямовані ці кошти? Що означає нерезидентам? В оффшори під 1% на можливості не повертати ці позики?
Навіщо це взагалі?
Можливо краще б викупили варранти?
Чи викупили запозичення одного засновника партії регіонів під 10% річних і більше у валюті?
Навіщо нам 28 ярдів резервів, достатньо 15 чи максимум 20?
Навіщо нам запозичення під 10 і більше відсотків, чи це не був злочин за який треба карати і не тільки політично?
Так що сподіваюсь, що дядько Сем щось нам запропонував і щось гарантував, ми погодились і буде все добре.
А поки чекаємо пояснень і уточнень.
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:14
Размещение облигаций
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 19 жовтня 2021 року, до державного бюджету залучено 2 148 427 245,01 (за курсом НБУ) грн.
1 год - 1 063 774 886,65 - 11,50%
2 года - 105 249 048,17 - 12,40%
2 года $ - 37 189 329,66 - 3,90%
Обращает на себя внимание жесткая позиция минфина по гривневым двухлеткам. Были удовлетворены 10 из 13 заявок, что по объему составило менее трети всего предложения. Разница между максимумом и отсечением составила 0.15 пп. Паники не наблюдается.
Подробности:
Было бы совсем некорректно ответить на этот вопрос по существу
И жалко времени, потраченного на редактирование цитаты
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:35
Биткоин - воздух , сквозняк ...
*Відправлено з Чату
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