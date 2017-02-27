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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8398839984008401

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 122
Менше 26,00
9%
11
26,00-26,50
20%
24
26,50-27,00
38%
46
27,00-27,50
18%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00

  Сибарит написав:
Удаленное сообщение


Хоть резкий ответ мне и был удален, думаю, что общее пояснение не будет лишним.


А кто там уже успел подгореть? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:17

Верховная Рада сегодня также приняла законопроект, который позволит Нацбанку за счет золотовалютных резервов предоставлять кредиты нерезидентам
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72634
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:25

  Вкладчик1234 написав:Верховная Рада сегодня также приняла законопроект, который позволит Нацбанку за счет золотовалютных резервов предоставлять кредиты нерезидентам
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72634

Окуеть, Приват разворовали на кредитах и до сих пор виновных не могут найти, теперь и ЗВР хотят?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:25

Межбанк: валюта продолжает дешеветь

На валютном рынке во вторник снова было нескучно. Ожидаемо на межбанк вышла валютная выручка за праздничные четверг и пятницу прошлой недели, да и вчерашние поступления валюты экспортеры сегодня тоже не придерживали. Чувствовалось, что у них явный дефицит гривны. Но и покупатели-импортеры также решили воспользоваться ситуацией и активно скупали валюту. Результат – уже к обеду объем операций на торгах превысил $190 млн, что немало для нашего рынка.

Сценарий торговой сессии напоминал вчерашний. Клиенты спешили закрыть свои операции, и хотя предложение превышало спрос, покупатели также активно скупали валюту. Поэтому курс доллара просел всего на 1,5 копеек до отметки 26,255/26,275 гривен. И спасать ситуацию сегодня Нацбанку не пришлось, хотя он и выходил на торги дважды с покупкой в начале $5 млн по цене не выше 26,30 гривен, а затем после обеда во второй раз с долгоиграющей интервенцией по 26,26 гривен уже до конца активной фазы сессии.

Благодаря активности как покупателей, так и продавцов, а также этим двум интервенциям Нацбанка – с утренних 26,27/26,29 гривен к 11 часам доллар подешевел до 26,265/26,285 гривен, а к обеду даже чуть вырос до 26,275/26,295.

Но затем основные покупатели уже закрыли свои сделки и начали покидать торги, а вот продавцы еще оставались. Превышение предложения на фоне низкого спроса и достаточно заниженного на тот момент ценника Нацбанка 26,26 гривен сделали свое дело. Курс постепенно снизился до 26,26/26,28 гривен к 15 часам, а затем доллар уже окончательно просел до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.

Главные события 19 октября на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 1,5 копейки — с утренних 26,27/26,29 до 26,255/26,275 гривен.

Нацбанк дважды выходил на торги. В начале купил $5 млн по цене не выше 26,30 гривен, а после обеда простоял с котировкой покупки по 26,26 гривен уже до конца активной фазы сессии.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2729 гривен за доллар, а официальный курс на 20 октября 2021 года установлен на уровне 26,272 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:47

  sailed написав:
  Вкладчик1234 написав:Верховная Рада сегодня также приняла законопроект, который позволит Нацбанку за счет золотовалютных резервов предоставлять кредиты нерезидентам
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72634

Окуеть, Приват разворовали на кредитах и до сих пор виновных не могут найти, теперь и ЗВР хотят?

Тут щось набагато шлибше заховано.
Чому ні з того ні з сього МВФ став усім задоволеним?
На якісь серйозні поступки пішла держава.
Що відбувається ніхто не пояснює.
Дійсна перша реакція, це жах, куди будуть спрямовані ці кошти? Що означає нерезидентам? В оффшори під 1% на можливості не повертати ці позики?
Навіщо це взагалі?
Можливо краще б викупили варранти?
Чи викупили запозичення одного засновника партії регіонів під 10% річних і більше у валюті?
Навіщо нам 28 ярдів резервів, достатньо 15 чи максимум 20?
Навіщо нам запозичення під 10 і більше відсотків, чи це не був злочин за який треба карати і не тільки політично?
Так що сподіваюсь, що дядько Сем щось нам запропонував і щось гарантував, ми погодились і буде все добре.
А поки чекаємо пояснень і уточнень.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:14

Размещение облигаций

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 19 жовтня 2021 року, до державного бюджету залучено 2 148 427 245,01 (за курсом НБУ) грн.

1 год - 1 063 774 886,65 - 11,50%
2 года - 105 249 048,17 - 12,40%
2 года $ - 37 189 329,66 - 3,90%

Обращает на себя внимание жесткая позиция минфина по гривневым двухлеткам. Были удовлетворены 10 из 13 заявок, что по объему составило менее трети всего предложения. Разница между максимумом и отсечением составила 0.15 пп. Паники не наблюдается.

Подробности: https://mof.gov.ua/storage/files/215-217%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-.docx

  zРадио написав:А кто там уже успел подгореть?

Было бы совсем некорректно ответить на этот вопрос по существу :)
И жалко времени, потраченного на редактирование цитаты :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:35

Биткоин - воздух , сквозняк ...

*Відправлено з Чату
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