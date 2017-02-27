Додано: Вів 19 жов, 2021 17:25

На валютном рынке во вторник снова было нескучно. Ожидаемо на межбанк вышла валютная выручка за праздничные четверг и пятницу прошлой недели, да и вчерашние поступления валюты экспортеры сегодня тоже не придерживали. Чувствовалось, что у них явный дефицит гривны. Но и покупатели-импортеры также решили воспользоваться ситуацией и активно скупали валюту. Результат – уже к обеду объем операций на торгах превысил $190 млн, что немало для нашего рынка.



Сценарий торговой сессии напоминал вчерашний. Клиенты спешили закрыть свои операции, и хотя предложение превышало спрос, покупатели также активно скупали валюту. Поэтому курс доллара просел всего на 1,5 копеек до отметки 26,255/26,275 гривен. И спасать ситуацию сегодня Нацбанку не пришлось, хотя он и выходил на торги дважды с покупкой в начале $5 млн по цене не выше 26,30 гривен, а затем после обеда во второй раз с долгоиграющей интервенцией по 26,26 гривен уже до конца активной фазы сессии.



Благодаря активности как покупателей, так и продавцов, а также этим двум интервенциям Нацбанка – с утренних 26,27/26,29 гривен к 11 часам доллар подешевел до 26,265/26,285 гривен, а к обеду даже чуть вырос до 26,275/26,295.



Но затем основные покупатели уже закрыли свои сделки и начали покидать торги, а вот продавцы еще оставались. Превышение предложения на фоне низкого спроса и достаточно заниженного на тот момент ценника Нацбанка 26,26 гривен сделали свое дело. Курс постепенно снизился до 26,26/26,28 гривен к 15 часам, а затем доллар уже окончательно просел до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.

Главные события 19 октября на валютном рынке:



Доллар за день подешевел на 1,5 копейки — с утренних 26,27/26,29 до 26,255/26,275 гривен.



Нацбанк дважды выходил на торги. В начале купил $5 млн по цене не выше 26,30 гривен, а после обеда простоял с котировкой покупки по 26,26 гривен уже до конца активной фазы сессии.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2729 гривен за доллар, а официальный курс на 20 октября 2021 года установлен на уровне 26,272 гривен за доллар.