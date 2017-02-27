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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8399840084018402

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 123
Менше 26,00
9%
11
26,00-26,50
20%
25
26,50-27,00
37%
46
27,00-27,50
18%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:47

  Сибарит написав:
  zРадио написав:А кто там уже успел подгореть?

Было бы совсем некорректно ответить на этот вопрос по существу :)


Понимаю вас и на ответ не рассчитывал - скорее передал привет кому-то из короткого списка предполагаемых "погорельцев" :lol:

  Denik написав:експортний фундамент знову посилився


Позвольте позанудствовать - не фундамент, а временное стечение независящих от нас обстоятельств. Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:

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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal. Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом))))
Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен.

С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок.

А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели. Но тут вопрос. Насколько часто Вы пользуетесь авиадвигателем? 2-4 раза в год и то одним на 100 человек на пару часов в аренду))
А кушаете Вы каждый день. Каждый день потребляете э/э и другую энергию. Каждый день пользуетесь услугами транспорта или личного а/м.
Вот именно удовлетворение ежедневного спроса и является самой устойчивой базой. В отличие от чипов и авиадвигателей...
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:

От этого пахнет нафталином.
Оперативные данные тут
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
https://minagro.gov.ua/ua/map
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:39

  Denik написав:
  zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal


80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:

Зображення

  Denik написав:Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом))))


Несмотря на мои большие симпатии к Тесле, похороны японскому автопрому она не устроит. Откусит долю рынка (что уже успешно делает) - да, безусловно. Станет отраслевым лидером - да, вероятно. Заставит свернуть бизнес всех остальных - нет. Тойота - не Кодак, прогресс не отрицает

  Denik написав:Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен


Ясно. Япония вслед за Германией - на дно мировых рейтингов :mrgreen: Зафиксировал

  Denik написав:С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок


Относительно кого/чего? Нас 10 лет назад - да, развитых и передовых развивающихся стран - нет

  Denik написав:А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели


Я не филолог, и об этимологии слов спорить не стану, но точно знаю, что написание у них разное - cheap (дешевый), chip (чип) :lol:

  Denik написав:
  zРадио написав:Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:

От этого пахнет нафталином


Что, уже и Госстат нафталиновый? :lol: По приведенным ссылкам только растениеводство, еще и не все. А я дал общий индекс с/х производства, где, среди прочего, учтено падающее животноводство. У вас опять рубрика "только хорошие новости"? ))
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