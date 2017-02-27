Было бы совсем некорректно ответить на этот вопрос по существу
Понимаю вас и на ответ не рассчитывал - скорее передал привет кому-то из короткого списка предполагаемых "погорельцев"
Denik написав:експортний фундамент знову посилився
Позвольте позанудствовать - не фундамент, а временное стечение независящих от нас обстоятельств. Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:
zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal. Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом)))) Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен.
С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок.
А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели. Но тут вопрос. Насколько часто Вы пользуетесь авиадвигателем? 2-4 раза в год и то одним на 100 человек на пару часов в аренду)) А кушаете Вы каждый день. Каждый день потребляете э/э и другую энергию. Каждый день пользуетесь услугами транспорта или личного а/м. Вот именно удовлетворение ежедневного спроса и является самой устойчивой базой. В отличие от чипов и авиадвигателей...
zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal
80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:
Denik написав:Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом))))
Несмотря на мои большие симпатии к Тесле, похороны японскому автопрому она не устроит. Откусит долю рынка (что уже успешно делает) - да, безусловно. Станет отраслевым лидером - да, вероятно. Заставит свернуть бизнес всех остальных - нет. Тойота - не Кодак, прогресс не отрицает
Denik написав:Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен
Ясно. Япония вслед за Германией - на дно мировых рейтингов Зафиксировал
Denik написав:С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок
Относительно кого/чего? Нас 10 лет назад - да, развитых и передовых развивающихся стран - нет
Denik написав:А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели
Я не филолог, и об этимологии слов спорить не стану, но точно знаю, что написание у них разное - cheap (дешевый), chip (чип)
Denik написав:
zРадио написав:Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:
От этого пахнет нафталином
Что, уже и Госстат нафталиновый? По приведенным ссылкам только растениеводство, еще и не все. А я дал общий индекс с/х производства, где, среди прочего, учтено падающее животноводство. У вас опять рубрика "только хорошие новости"? ))