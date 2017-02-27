Додано: Сер 20 жов, 2021 00:33

flyman написав: Цитрин написав: alex10 написав: Так пишут же - тип скандальний Так пишут же - тип скандальний



Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.



И там-же:

Zelenskiy’s office dismissed talk of a change at the top of the central bank as a “rumor,” saying there’ll only be an official statement if there’s any decision to replace Shevchenko. The bank said it has “a lot of important assignments ahead” and its team “continues to work on their implementation.”



Вобщем слухи Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.И там-же:Вобщем слухи

про те що риба має уплисти, вже тема піднімалась кілька тижнів тому,

або "качка протухла", або до блумберга довго доходить.



Я тут був подумав, що інфа 146%. про те що риба має уплисти, вже тема піднімалась кілька тижнів тому,або "качка протухла", або до блумберга довго доходить.Я тут був подумав, що інфа 146%.

рыба-окунь вместе с прочими "независимыми" от страны проффессионалами в нбу наверняка вынашивают идею очередного повышения ставки на процент (это в лучшем случае, если сдуру не включат экспоненциальный режим и не поднимут на 2 процента) для борьбы с инфляцией, которая является глобальной и сейчас (и ближайшем будущем) в значительной степени зависит от цен на энергоносители и прочего, что вообще никак не зависит от нбу Украины. Но ребят научили играться ставкой и они дальше продолжают включать поломанный выключатель, потому что так у них написано в умной методичке, нанося долгоиграющий вред стране и обеспечивая профиты приближенным спекулянтам, банкам и известным оффшорникам.Вместо того, чтобы, пользуясь благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой рынка, жестким бидом выкупать чистую экспортную валюту в ЗВР и максимально своими силами в будущем погашать нездоровые кредиты, ребята продолжать ванговать и ожидать очередной транш непонятного кредита мвф, чтобы погасить предыдущий непонятный кредит (и с процентами).И в то же время другие их коллеги могли бы установить экспортные пошлины на аграрную продукцию, чтоб всё почти под ноль не вывозили за границу и тем самым не делали мировые цены на продовольство внутри страны. И то больше толку было бы и уменьшилось бы инфляционное давление. (вот для этого и нужна та самая проклятая зависимость центробанка страны для возможности поиска сбалансированных и продуманных общих решений, а не та туфта про независимость банка)Так где логика, хотелось бы спросить у рыба-окуня и зеленых --билов ?Как там кстати, про мутную историю окуня в терра-банке поговорили и заткнулись?п.с. У нас на привозе про такую рыбу обычно отзываются, как не первой свежести.