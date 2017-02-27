Было бы совсем некорректно ответить на этот вопрос по существу
Понимаю вас и на ответ не рассчитывал - скорее передал привет кому-то из короткого списка предполагаемых "погорельцев"
Denik написав:експортний фундамент знову посилився
Позвольте позанудствовать - не фундамент, а временное стечение независящих от нас обстоятельств. Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:
zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal. Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом)))) Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен.
С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок.
А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели. Но тут вопрос. Насколько часто Вы пользуетесь авиадвигателем? 2-4 раза в год и то одним на 100 человек на пару часов в аренду)) А кушаете Вы каждый день. Каждый день потребляете э/э и другую энергию. Каждый день пользуетесь услугами транспорта или личного а/м. Вот именно удовлетворение ежедневного спроса и является самой устойчивой базой. В отличие от чипов и авиадвигателей...
zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal
80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:
Denik написав:Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом))))
Несмотря на мои большие симпатии к Тесле, похороны японскому автопрому она не устроит. Откусит долю рынка (что уже успешно делает) - да, безусловно. Станет отраслевым лидером - да, вероятно. Заставит свернуть бизнес всех остальных - нет. Тойота - не Кодак, прогресс не отрицает
Denik написав:Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен
Ясно. Япония вслед за Германией - на дно мировых рейтингов Зафиксировал
Denik написав:С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок
Относительно кого/чего? Нас 10 лет назад - да, развитых и передовых развивающихся стран - нет
Denik написав:А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели
Я не филолог, и об этимологии слов спорить не стану, но точно знаю, что написание у них разное - cheap (дешевый), chip (чип)
Denik написав:
zРадио написав:Закрывая тему с/х на сегодня, ДССУ обновила данные по динамике производства на 1 октября:
От этого пахнет нафталином
Что, уже и Госстат нафталиновый? По приведенным ссылкам только растениеводство, еще и не все. А я дал общий индекс с/х производства, где, среди прочего, учтено падающее животноводство. У вас опять рубрика "только хорошие новости"? ))
Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.
И там-же:
Zelenskiy’s office dismissed talk of a change at the top of the central bank as a “rumor,” saying there’ll only be an official statement if there’s any decision to replace Shevchenko. The bank said it has “a lot of important assignments ahead” and its team “continues to work on their implementation.”
Вобщем слухи
про те що риба має уплисти, вже тема піднімалась кілька тижнів тому, або "качка протухла", або до блумберга довго доходить.
Я тут був подумав, що інфа 146%.
рыба-окунь вместе с прочими "независимыми" от страны проффессионалами в нбу наверняка вынашивают идею очередного повышения ставки на процент (это в лучшем случае, если сдуру не включат экспоненциальный режим и не поднимут на 2 процента ) для борьбы с инфляцией, которая является глобальной и сейчас (и ближайшем будущем) в значительной степени зависит от цен на энергоносители и прочего, что вообще никак не зависит от нбу Украины. Но ребят научили играться ставкой и они дальше продолжают включать поломанный выключатель, потому что так у них написано в умной методичке, нанося долгоиграющий вред стране и обеспечивая профиты приближенным спекулянтам, банкам и известным оффшорникам.
Вместо того, чтобы, пользуясь благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой рынка, жестким бидом выкупать чистую экспортную валюту в ЗВР и максимально своими силами в будущем погашать нездоровые кредиты, ребята продолжать ванговать и ожидать очередной транш непонятного кредита мвф, чтобы погасить предыдущий непонятный кредит (и с процентами).
И в то же время другие их коллеги могли бы установить экспортные пошлины на аграрную продукцию, чтоб всё почти под ноль не вывозили за границу и тем самым не делали мировые цены на продовольство внутри страны. И то больше толку было бы и уменьшилось бы инфляционное давление. (вот для этого и нужна та самая проклятая зависимость центробанка страны для возможности поиска сбалансированных и продуманных общих решений, а не та туфта про независимость банка) Так где логика, хотелось бы спросить у рыба-окуня и зеленых --билов ?
Как там кстати, про мутную историю окуня в терра-банке поговорили и заткнулись?
п.с. У нас на привозе про такую рыбу обычно отзываются, как не первой свежести.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 20 жов, 2021 01:45, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Виглядає на те, що Denik правий і ми рухаємося до 26,2 попри всі чинники, які б мали зміцнити ВКВ.
Зараз ситуація виглядає так, що це закінчиться сквізом донизу скоріш за все під 26 (на міжбанці це дуже і дуже ймовірно). А якщо наші знову підвищать ставку, то ще місяць-два при незмінних чинниках курс буде мати нисхідний тиск і змінити цей річний тренд зможе лише швидкий постріл доверху. А якщо залишать без змін - то можливо застабілізується на 26-26.5 на якийсь час.
Цитрин написав: Там написано, что это ктото на условиях анонимности сообщил.
...
Вобщем слухи
про те що риба має уплисти, вже тема піднімалась кілька тижнів тому, або "качка протухла", або до блумберга довго доходить.
Я тут був подумав, що інфа 146%.
рыба-окунь вместе с прочими "независимыми" от страны проффессионалами в нбу наверняка вынашивают идею очередного повышения ставки на процент (это в лучшем случае, если сдуру не включат экспоненциальный режим и не поднимут на 2 процента ) для борьбы с инфляцией, которая является глобальной и сейчас (и ближайшем будущем) в значительной степени зависит от цен на энергоносители и прочего, что вообще никак не зависит от нбу Украины. Но ребят научили играться ставкой и они дальше продолжают включать поломанный выключатель, потому что так у них написано в умной методичке, нанося долгоиграющий вред стране и обеспечивая профиты приближенным спекулянтам, банкам и известным оффшорникам.
Вместо того, чтобы, пользуясь благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой рынка, жестким бидом выкупать чистую экспортную валюту в ЗВР и максимально своими силами в будущем погашать нездоровые кредиты, ребята продолжать ванговать и ожидать очередной транш непонятного кредита мвф, чтобы погасить предыдущий непонятный кредит (и с процентами).
И в то же время другие их коллеги могли бы установить экспортные пошлины на аграрную продукцию, чтоб всё почти под ноль не вывозили за границу и тем самым не делали мировые цены на продовольство внутри страны. И то больше толку было бы и уменьшилось бы инфляционное давление. (вот для этого и нужна та самая проклятая зависимость центробанка страны для возможности поиска сбалансированных и продуманных общих решений, а не та туфта про независимость банка) Так где логика, хотелось бы спросить у рыба-окуня и зеленых --билов ?
Как там кстати, про мутную историю окуня в терра-банке поговорили и заткнулись?
п.с. У нас на привозе про такую рыбу обычно отзываются, как не первой свежести.
Так, можна було би друкувати грн. під приток валюти і викупати надлишки валюти і аж до ПА28 і вище. Щодо інфляції, то Гетьманців міг понизити ПДВ на продовольчі товари (як це є в Польщі до 0..10%). Згоден щодо пошлин, додатково ще можна було би підняти ренту на надра, щоб розподілити надприбутки монополій і віддати через бюджет тим, кому належать ті надра по Конституції (народу України), або як вище пише пан, погасити хоч частину боргів, щоб зменшити вартість їх обслуговуванні в майбутньому. Зміст нового траншу не ясний. Якщо все збс, як пише Денік, для чого позичити? Щоб роздерибанити? Ще не врахована тема загострення ситуації з короновірусом, і високоімовірним локдауном за тиждень-два по всій теририторії України. Якимось дивним боком Денік і Ко. обходять вартість енергоносіїв: Японії/ФРН буде полярний лис, а Україні буде добре.