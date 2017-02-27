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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8400840184028403

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 125
Менше 26,00
9%
11
26,00-26,50
22%
27
26,50-27,00
37%
46
27,00-27,50
18%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:46

26.30/26.35-26.37

П.С.
сколько можно :twisted:
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:17

26.23

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:20

  Denik написав:
  zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal. Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом))))
Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен.

С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок.

А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели. Но тут вопрос. Насколько часто Вы пользуетесь авиадвигателем? 2-4 раза в год и то одним на 100 человек на пару часов в аренду))
А кушаете Вы каждый день. Каждый день потребляете э/э и другую энергию. Каждый день пользуетесь услугами транспорта или личного а/м.
Вот именно удовлетворение ежедневного спроса и является самой устойчивой базой. В отличие от чипов и авиадвигателей...

Много текста в ответ на простую мысль: мировые цены на сельхозсырьё или чугун могут временами нас радовать, но не мы их формируем.

Особенно доставил перл про "спрос на технологичное весьма ограничен": сегодня даже посевной материал и СЗР для той же пшеницы/кукурузы весьма технологичная штука. И этой базой для нашей базовой :-))) отрасли мы себя не обеспечиваем толком
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:12

26.21

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:54

  odessit2007 написав:26.30/26.35-26.37

П.С.
сколько можно :twisted:

Дійсно, я теж хочу спитати, чому так дорого в Одесі?
Що означає 26.37?
Повинно бути 26.30 і нижче продаж.
Не можна так далеко тікати від міжбанка, де сумління у гравців валютного ринку?)
somilitark
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