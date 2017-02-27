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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 07:46
26.30/26.35-26.37
П.С.
сколько можно
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odessit2007
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:17
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sani_2012
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:20
Denik написав: zРадио написав:
Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.
Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal. Тойота только в 2025 году планирует открыть свой первый завод по производству аккумуляторов, в то время как Тесла будет выпускать 5-8 млн. а/м в год. Еще смешного то, что автопроизводители инвестировали десятки миллиардов долларов в новые ДВС, продажа которых лет через 7 окажется под запретом))))
Остаток японского и немецкого выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью будет добиваться высокой ценой на энергоносители. Так что под производством чего-либо должен быть фундамент из энергетики. И спрос на что-то высокотехнологичное весьма ограничен.
С услугами с высокой добавочной стоимостью у Украины все ок.
А самыми высокотехнологичными товарами остаются чипы, но они из названия недорогие и авиадвигатели. Но тут вопрос. Насколько часто Вы пользуетесь авиадвигателем? 2-4 раза в год и то одним на 100 человек на пару часов в аренду))
А кушаете Вы каждый день. Каждый день потребляете э/э и другую энергию. Каждый день пользуетесь услугами транспорта или личного а/м.
Вот именно удовлетворение ежедневного спроса и является самой устойчивой базой. В отличие от чипов и авиадвигателей...
Много текста в ответ на простую мысль: мировые цены на сельхозсырьё или чугун могут временами нас радовать, но не мы их формируем.
Особенно доставил перл про "спрос на технологичное весьма ограничен": сегодня даже посевной материал и СЗР для той же пшеницы/кукурузы весьма технологичная штука. И этой базой для нашей базовой
)) отрасли мы себя не обеспечиваем толком
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:12
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sani_2012
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:54
odessit2007 написав:
26.30/26.35-26.37
П.С.
сколько можно
Дійсно, я теж хочу спитати, чому так дорого в Одесі?
Що означає 26.37?
Повинно бути 26.30 і нижче продаж.
Не можна так далеко тікати від міжбанка, де сумління у гравців валютного ринку?)
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somilitark
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