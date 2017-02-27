Додано: Сер 20 жов, 2021 11:53

vitaliian написав: За 8 мiсяцiв 2021 року податковий борг фопів виріс на 451 млн гривень і тепер становить 7,2 млрд грн. З них 2,4 млрд на національному рівні та 4,8 млрд на місцевому.



Щороку загальна сума податкового боргу зростає. Щоправда, ближче до Нового року частина фопів традиційно гасить свої борги. Наприклад, піковою в минулому році стала сума в 7,2 млрд у листопаді, а на початок 2021 сума боргу складала 6,8 млрд грн.



Найбільші суми державі винні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею (1,7 млрд грн) та оптовою торгівлею (900 млн грн), складськими господарствами (487 млн грн). Їх борг складає 26%, 14% та 7% від загальної суми боргів фопів відповідно.



https://opendatabot.ua/analytics/fop-debt-2021 За 8 мiсяцiв 2021 року податковий борг фопів виріс на 451 млн гривень і тепер становить 7,2 млрд грн. З них 2,4 млрд на національному рівні та 4,8 млрд на місцевому.Щороку загальна сума податкового боргу зростає. Щоправда, ближче до Нового року частина фопів традиційно гасить свої борги. Наприклад, піковою в минулому році стала сума в 7,2 млрд у листопаді, а на початок 2021 сума боргу складала 6,8 млрд грн.(1,7 млрд грн) та оптовою торгівлею (900 млн грн), складськими господарствами (487 млн грн). Їх борг складає 26%, 14% та 7% від загальної суми боргів фопів відповідно.

Ото ж бо й воно!Тому я й написав наступне:На цій гілці була дана стара задача про шапки - мовляв, купив шапку за 5, продав - за 6, купив наступну шапку по 7(бо вже подорожчала, і то подорожчала на більшу суму, ніж попередню продав), але продав її за 8(і так далі) - і мовляв, все одно ти залишаєшся в плюсах!А я кажу, що в реальності - все набагато складніше/не все так просто!!!А реальність - така:Для повноти картини, беремо звичайного/пересічного торгаша з якимось непродовольчим товаром(куртками він торгує, чи посудом, чи ще чимось не шалено ходовим/привіт продуктам/- не важливо) і оцінемо його загальний товар в 100 шапок!Тепер(в реальності/на практиці) буде так:- купив 100 шапок по 5 (почав свій бізнес)- в місяць, в середньому, нехай наш умовний торгаш продає 50 шапок по 6 (коли трошки менше, коли трошки більше - але в середньому - 50) - решта - постійний залишок.- тобто, при стабільності, кожен місяць продається 50 шапок по 6, а закупляються по 5.- тепер, згадуємо нашу "стару" задачу і уявляємо, що тепер в Україні і в нашого умовного торгаша, пішла нестабільність/зростання цін, як в тій "старій" задачі- тепер, купив наш торгаш 50 шапок вже не по 5, а аж по 7( дорожче, ніж продавав) -- а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!))- в РЕАЛЬНОСТІ - продасть максимум 30 шапок/міс. по 8 (), а 20 шапок - зависне(ще більший залишок товару буде в торгаша)- далі - цікавіше)) - наш торгаш закупляє 30 шапок по 9, а продає лише 20 шапок по 10 ( знову ж таки - це в кращому випадку, а в реальності - ще менше)- ну і далі йде "бовтанка"/стагнація)) - продає наш торгаш +/- тих же 20 шапок/місяць...(навіть, якщо ще ціни трохи зростають, то наш торгаш вже ставить +2, а не +1, як раніше)Коментуйте, панове - не стидайтесь!