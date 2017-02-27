Realist написав:.. Також прошу врахувати, що швидкість оборотності капіталу у імпортерів суттєво впала. Це теж матиме вплив на курс або вже мало. ..
в связи с падением спроса и перезатаркой складов, с фактическом отсутствием делового сезона, мы сворачиваем закупки, в том числе импорта и распродаемся, пока хоть как то берут. Думаю, многие импортеры с этим столкнулись ныне. Но есть фактор дорогих импортных энергоносителей и топлива. Перекроет ли это экспорт дорогой еды, мне пока не ясно
Ваші слова підтверджують тренд який зараз на МБ. І ще. Всі чомусь забувають про один фактор. Коли товар росте в ціні, то його купляють/споживають суттєво менше. Якщо б цієї ситуації із дорогим газом не трапилось, то її потрібно було б придумати спеціально. Це як холодний душ на голови тих хто отримав зіркову хворобу. Так це боляче. Але Українці по іншому не розуміють Доведено Ковідом і темпами вакцинації. За роки гноблення у нас в генах тотальна недовіра до всього яка заважає розбудовувати Державу. І чим швидше ми наступатимемо на граблі розставлені на нашому шляху, тим швидше розвиватимемось. Парадокс? Так. Але що поробиш. Можливо колись наш скіл дійде до того рівня, що ми навчимось ці граблі обходити. Але поки що - тільки ТАК.
Realist написав:Якщо б цієї ситуації із дорогим газом не трапилось, то її потрібно було б придумати спеціально. Це як холодний душ
Пока что это имеет обратный эффект. Пэрэсичный видит ситуацию так: "кричат о дорогом газе, 100500$ за тыщу кубов, а тепло не меняется, электрика на месте, газ вырос незначительно". Ну значит нет смысла экономить, утепляться, государство позаботится о моей невысокой платёжке. Я в своем осбб почти уговорил поставить внизу в подъезде ещё одну дверь , промежуточную. Чтоб тепло не вылетало при открытии первой, да ещё с колясками когда . Но как только узнали, что тариф оставляют прошлогодний, фсе!! Забили на двери.
Realist написав:Якщо б цієї ситуації із дорогим газом не трапилось, то її потрібно було б придумати спеціально. Це як холодний душ
Пока что это имеет обратный эффект. Пэрэсичный видит ситуацию так: "кричат о дорогом газе, 100500$ за тыщу кубов, а тепло не меняется, электрика на месте, газ вырос незначительно". Ну значит нет смысла экономить, утепляться, государство позаботится о моей невысокой платёжке. Я в своем осбб почти уговорил поставить внизу в подъезде ещё одну дверь , промежуточную. Чтоб тепло не вылетало при открытии первой, да ещё с колясками когда . Но как только узнали, что тариф оставляют прошлогодний, фсе!! Забили на двери.
Ну я ж навів вам аналогію із граблями. Поки українця по чолі не вдарять він нічого не зробить. В мене аналогічна ситуація із дверима. На 9 поверсі сказали, що їм не треба бо то тільки 1-му поверху на сходовій холодно. І найбільша біда - не це. А те, що такі люди мають рівноправний голос із вами чи мною на виборах. Так я плавно переходжу до вашого першого абзацу. В якійсь мірі вимальовується замкнуте коло. І нам із вами його розривати. "Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас!" (І.Я. Франко)
За 8 мiсяцiв 2021 року податковий борг фопів виріс на 451 млн гривень і тепер становить 7,2 млрд грн. З них 2,4 млрд на національному рівні та 4,8 млрд на місцевому.
Щороку загальна сума податкового боргу зростає. Щоправда, ближче до Нового року частина фопів традиційно гасить свої борги. Наприклад, піковою в минулому році стала сума в 7,2 млрд у листопаді, а на початок 2021 сума боргу складала 6,8 млрд грн.
Найбільші суми державі винні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею (1,7 млрд грн) та оптовою торгівлею (900 млн грн), складськими господарствами (487 млн грн). Їх борг складає 26%, 14% та 7% від загальної суми боргів фопів відповідно.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.10.2021...............26,2205 Гривна укрепилась на 5 копеек.
МКГ*............7.3692............7.3912...........+0.3% Очередной максимум.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял свое сразу. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и выросли на полкопейки. После 11, когда рынок вышел на полные обороты, плавно пошли вниз и за час опустились на 2.5 копейки. НБУ, похоже, движению не препятствует. Кажется, как я и предполагал на прошлой неделе, с вхождением рынка в привычное русло после чехарды выходных НБУ вернулся к привычной тактике, которыя допускает небольшое движение. В мире доллар продолжает постепенно восстанавливаться после недавнего падения. Пока скромно. Справочный курс встретили котировками 26.2000 - 26.2200, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ с 15-30 понедельника до 15-30 вторника выкупил 31.5 млн. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Незначительный рост объема суточных сертификатов и еще меньшие доходы казначейства были почти полностью компенсированы интервенцией и инкассацией. Можно сказать, что существенных движений не было.
В понедельник объем МБ подскочил с 363.3 до почти рекордных, а для понедельника и рекордных, 697.1 млн. Чистый спрос составил порядка 544 млн. Клиентское предложение существенно выросло и превысило сократившийся спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Realist написав:Ваші слова підтверджують тренд який зараз на МБ.
Не совсем. В противоречие с нарисованной картинкой входят высокие обороты. Да, предложение высокое, но и спрос выше обычного.
Білочка(Бісбанк) виставила 26.19 на 26.29. Кому було дорого, то маєте змогу купити дешевше, як кажуть провести усереднення. Я гадаю, що ковідний фактор зараз вирішальний, все більше регіонів попадають до червоної зони, людям не до імпорта, бо хворіють, вмирають, усі ресурси і резерви домогосподарств кинуті для лікування, загострюється тема вартості енергії. Я гадаю, що весною треба готуватися до вартості газу приблизно в 15-16 грн., не важливо якого видобутку, вітчизняного чи імпортованого. Хто там казав, що зарано заглядати на курс до літа? Можете глянути на табло обмінок, до весни на валютному ринку буде грати ковідна тема, а потім увімкнеться посівна. Так ми 27 не побачимо до кінця літа 22-го. Все просто як апельсин(с).
Realist написав:Все таки надворі осінь, час купувати валюту
...час купувати дрова, бо газ #туземун
Тільки дурак зараз купує дрова. (не сприймайте це на свій рахунок. це просто відповідь на ваше твердження). Розумний купував дрова минулої зими щоб вони висохли за літо і ще з весни шукав шляхи утеплення та зменшення теплоспоживання.
Ну бачите, тут до слова розумний, треба додавати і "не дуже бідний" бо камаз дров/брикетів, чи утеплення будинку - таки трошки коштує А що робити простим сільським людям в трошки глухих селах за 50-100км від міста? Самозаготівкою/тягати з лісу по трохи? А якщо здоров'я вже не дозволяє, а дерев'яний паркан і туалет вже був спалений минулої зими?
somilitark написав:Білочка(Бісбанк) виставила 26.19 на 26.29. Кому було дорого, то маєте змогу купити дешевше, як кажуть провести усереднення. Я гадаю, що ковідний фактор зараз вирішальний, все більше регіонів попадають до червоної зони, людям не до імпорта, бо хворіють, вмирають, усі ресурси і резерви домогосподарств кинуті для лікування, загострюється тема вартості енергії. Я гадаю, що весною треба готуватися до вартості газу приблизно в 15-16 грн., не важливо якого видобутку, вітчизняного чи імпортованого. Хто там казав, що зарано заглядати на курс до літа? Можете глянути на табло обмінок, до весни на валютному ринку буде грати ковідна тема, а потім увімкнеться посівна. Так ми 27 не побачимо до кінця літа 22-го. Все просто як апельсин(с).
Один пролітаючий поряд чорний лебідь руйнує всю цю ідилію.
Успіх написав:...час купувати дрова, бо газ #туземун
Тільки дурак зараз купує дрова. (не сприймайте це на свій рахунок. це просто відповідь на ваше твердження). Розумний купував дрова минулої зими щоб вони висохли за літо і ще з весни шукав шляхи утеплення та зменшення теплоспоживання.
Ну бачите, тут до слова розумний, треба додавати і "не дуже бідний" бо камаз дров/брикетів, чи утеплення будинку - таки трошки коштує А що робити простим сільським людям в трошки глухих селах за 50-100км від міста? Самозаготівкою/тягати з лісу по трохи? А якщо здоров'я вже не дозволяє, а дерев'яний паркан і туалет вже був спалений минулої зими?
Ніби ти не знаєш ... звичайно красти, бо влада ж краде ... а долярчики хіба дурніше? Їм можна, а ти що до лику святих готуєшся?
vitaliian написав:За 8 мiсяцiв 2021 року податковий борг фопів виріс на 451 млн гривень і тепер становить 7,2 млрд грн. З них 2,4 млрд на національному рівні та 4,8 млрд на місцевому.
Щороку загальна сума податкового боргу зростає. Щоправда, ближче до Нового року частина фопів традиційно гасить свої борги. Наприклад, піковою в минулому році стала сума в 7,2 млрд у листопаді, а на початок 2021 сума боргу складала 6,8 млрд грн.
Найбільші суми державі винні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею (1,7 млрд грн) та оптовою торгівлею (900 млн грн), складськими господарствами (487 млн грн). Їх борг складає 26%, 14% та 7% від загальної суми боргів фопів відповідно.
На цій гілці була дана стара задача про шапки - мовляв, купив шапку за 5, продав - за 6, купив наступну шапку по 7(бо вже подорожчала, і то подорожчала на більшу суму, ніж попередню продав), але продав її за 8(і так далі) - і мовляв, все одно ти залишаєшся в плюсах!
А я кажу, що в реальності - все набагато складніше/не все так просто!!!
А реальність - така: Для повноти картини, беремо звичайного/пересічного торгаша з якимось непродовольчим товаром(куртками він торгує, чи посудом, чи ще чимось не шалено ходовим/привіт продуктам/ - не важливо) і оцінемо його загальний товар в 100 шапок! Тепер(в реальності/на практиці) буде так: - купив 100 шапок по 5 (почав свій бізнес) - в місяць, в середньому, нехай наш умовний торгаш продає 50 шапок по 6 (коли трошки менше, коли трошки більше - але в середньому - 50) - решта - постійний залишок. - тобто, при стабільності, кожен місяць продається 50 шапок по 6, а закупляються по 5. - тепер, згадуємо нашу "стару" задачу і уявляємо, що тепер в Україні і в нашого умовного торгаша, пішла нестабільність/зростання цін, як в тій "старій" задачі - тепер, купив наш торгаш 50 шапок вже не по 5, а аж по 7( дорожче, ніж продавав) - і тут нам "стара" задача каже - не біда!- продасть 50 шапок по 8 і все буде в шоколаді/в плюсах! - а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!)) - в РЕАЛЬНОСТІ - продасть максимум 30 шапок/міс. по 8 (так як народ не поспішає купляти здорожчаний товар, який ще вчора/тиждень тому був дешевший), а 20 шапок - зависне(ще більший залишок товару буде в торгаша) - далі - цікавіше)) - наш торгаш закупляє 30 шапок по 9, а продає лише 20 шапок по 10 ( знову ж таки - це в кращому випадку, а в реальності - ще менше) - ну і далі йде "бовтанка"/стагнація)) - продає наш торгаш +/- тих же 20 шапок/місяць...(навіть, якщо ще ціни трохи зростають, то наш торгаш вже ставить +2, а не +1, як раніше) АЛЕ!!! У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні! То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!