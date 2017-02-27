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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:40
Проект Бюджету -22
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
Про інфляцію і курс вони серйозно ?
Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся
Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:55
alex10 написав:
Проект Бюджету -22
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
Про інфляцію і курс вони серйозно ?
Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся
Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
Настолько я знаю, в прошлом году НБУ уже отказался (потому что "независимый") давать прогноз курса для Бюджета, и тот стал результатом совместного творчества Минэкономики и Минфина. А с учетом принятого вчера Законопроекта 5853, можно вообще расслабиться относительно всего, чтобы думает Кабмин о курсе )
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:57
alex10 написав:
Проект Бюджету -22
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
Про інфляцію і курс вони серйозно ?
Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся
Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
Действительно. Если курс закладывают 28.6-28.7, то это уже прирост 10% от текущего. Как может тогда гривневая инфляция быть 6.2%?
Или они и на 2022 год наивно рассчитывают, что цены в гривне будут почти стоять на месте, пока цены в валюте будут лететь вверх? Надо об этих мечтах рассказать господам из ФРС.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:02
yuri_m написав: alex10 написав:
Проект Бюджету -22
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
Про інфляцію і курс вони серйозно ?
Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся
Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
Действительно. Если курс закладывают 28.6-28.7, то это уже прирост 10% от текущего. Как может тогда гривневая инфляция быть 6.2%?
Или они и на 2022 год наивно рассчитывают, что цены в гривне будут почти стоять на месте, пока цены в валюте будут лететь вверх? Надо об этих мечтах рассказать господам из ФРС.
не правильно ви рахуєте,
тре брати дельти від США,
якщо в них інфляція буде 5%, а в нас 6,2%, то дельта по інфляції 1.2%
А тепер берем курс серендній у 2021, скажімо, ПА27 і множим на 1.012 маєм ПА27.32 середній курс у 2022.
Тобто курс заклали завищений (щоб зверстати бюджет побільше).
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 жов, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:04
yuri_m написав: alex10 написав:
Проект Бюджету -22
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
Про інфляцію і курс вони серйозно ?
Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся
Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
Действительно. Если курс закладывают 28.6-28.7, то это уже прирост 10% от текущего. Как может тогда гривневая инфляция быть 6.2%?
Или они и на 2022 год наивно рассчитывают, что цены в гривне будут почти стоять на месте, пока цены в валюте будут лететь вверх? Надо об этих мечтах рассказать господам из ФРС.
Можливо розраховують, що курс-22 підтягнеться за інфляцією-21 ?
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:08
flyman написав: yuri_m написав: alex10 написав:
Проект Бюджету -22
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
Про інфляцію і курс вони серйозно ?
Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся
Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
Действительно. Если курс закладывают 28.6-28.7, то это уже прирост 10% от текущего. Как может тогда гривневая инфляция быть 6.2%?
Или они и на 2022 год наивно рассчитывают, что цены в гривне будут почти стоять на месте, пока цены в валюте будут лететь вверх? Надо об этих мечтах рассказать господам из ФРС.
не правильно ви рахуєте,
тре брати дельти від США,
якщо в них інфляція буде 5%, а в нас 6,2%, то дельта по інфляції 1.2%
А тепер берем курс серендній у 2021, скажімо, ПА27 і множим на 1.012 маєм ПА27.32 середній курс у 2022.
Тобто курс заклали завищений (щоб зверстати бюджет побільше).
А якщо так:
На початок 2021 р. курс 27. За 2021 рік у нас інфляція 15%, в США - 5%. То- 27*(15%-10%)=29,70 курс на кінець 2021 р.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:25
alex10 написав: flyman написав: yuri_m написав:
Действительно. Если курс закладывают 28.6-28.7, то это уже прирост 10% от текущего. Как может тогда гривневая инфляция быть 6.2%?
Или они и на 2022 год наивно рассчитывают, что цены в гривне будут почти стоять на месте, пока цены в валюте будут лететь вверх? Надо об этих мечтах рассказать господам из ФРС.
не правильно ви рахуєте,
тре брати дельти від США,
якщо в них інфляція буде 5%, а в нас 6,2%, то дельта по інфляції 1.2%
А тепер берем курс серендній у 2021, скажімо, ПА27 і множим на 1.012 маєм ПА27.32 середній курс у 2022.
Тобто курс заклали завищений (щоб зверстати бюджет побільше).
А якщо так:
На початок 2021 р. курс 27. За 2021 рік у нас інфляція 15%, в США - 5%. То- 27*(15%-10%)=29,70 курс на кінець 2021 р.
Може і так, але тоді множим 29.7 на 1.0012 і маєм на початок 2023 30.05
Але мова була про прогноз середнього курсу на 2022, а не на кінець 2021.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:35
flyman Середній за 2021 па27(але 29,70 "на ум пошло")
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:44
Експорт зерна сягнув вже 17 млн. т. Випередження - 2.153 або 12,7%. Тобто експорт зерна пригальмував. Мабуть таки вплинув початок сезону роботи с соняшником. По НБУ все гребе й нагрібає, а дна не видно....
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