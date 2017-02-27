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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8403840484058406

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 126
Менше 26,00
9%
11
26,00-26,50
21%
27
26,50-27,00
37%
47
27,00-27,50
17%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
7
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:08

Denik
Не знаходжу інших причин такого рівня ревальвації при існуючому стані інфляції, боргів, зовнішньо-торговому балансі... крім свого часу значно завищеного курсу дол. досвідченими професіаналами Лєрою "200 баксів" з Петєю "Жмурукуабнімаю"
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:13

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Realist написав:
  Успіх написав:- а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!))

Ви мені зараз нагадуєте фірму Кодак.
Яка додана вартість вашої діяльності? А головне - яка перспектива?
Бо ви лише кричите і вимагаєте. Задумайтесь над цим.
Я розумію. Раніше цього вистачало, щоб назбирати на свою квартиру, а тепер ні. Тому ви і біситесь. Але у нас ринкові відносини, і це їхня характерна особливість. Як тільки ти стаєш не потрібний/ не затребуваний, ринок тебе просто випльовує, а на твоє місце приходить хтось інший.
Тому не потрібно тут на все і всіх нарікати бо ми всі в одному човні. А от висновки робити саме вам.

Я просто хочу, щоб дотримувались контексту задачі про шапки, яку мені тут були тицьнули))
От давайте, сугубо все підв'язуємо під цю стару задачу, а не розповідаємо про торгівлю в інеті і т.п.
Давайте все таки "про шапки" писати ;)
  Успіх написав:На цій гілці була дана стара задача про шапки - мовляв, купив шапку за 5, продав - за 6, купив наступну шапку по 7(бо вже подорожчала, і то подорожчала на більшу суму, ніж попередню продав), але продав її за 8(і так далі) - і мовляв, все одно ти залишаєшся в плюсах!

А я кажу, що в реальності - все набагато складніше/не все так просто!!!

А реальність - така:
Для повноти картини, беремо звичайного/пересічного торгаша з якимось непродовольчим товаром(куртками він торгує, чи посудом, чи ще чимось не шалено ходовим/привіт продуктам/ :) - не важливо) і оцінемо його загальний товар в 100 шапок!
Тепер(в реальності/на практиці) буде так:
- купив 100 шапок по 5 (почав свій бізнес)
- в місяць, в середньому, нехай наш умовний торгаш продає 50 шапок по 6 (коли трошки менше, коли трошки більше - але в середньому - 50) - решта - постійний залишок.
- тобто, при стабільності, кожен місяць продається 50 шапок по 6, а закупляються по 5.
- тепер, згадуємо нашу "стару" задачу і уявляємо, що тепер в Україні і в нашого умовного торгаша, пішла нестабільність/зростання цін, як в тій "старій" задачі ;)
- тепер, купив наш торгаш 50 шапок вже не по 5, а аж по 7( дорожче, ніж продавав) - і тут нам "стара" задача каже - не біда!- продасть 50 шапок по 8 і все буде в шоколаді/в плюсах!
- а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!))
- в РЕАЛЬНОСТІ - продасть максимум 30 шапок/міс. по 8 (так як народ не поспішає купляти здорожчаний товар, який ще вчора/тиждень тому був дешевший), а 20 шапок - зависне(ще більший залишок товару буде в торгаша)
- далі - цікавіше)) - наш торгаш закупляє 30 шапок по 9, а продає лише 20 шапок по 10 ( знову ж таки - це в кращому випадку, а в реальності - ще менше)
- ну і далі йде "бовтанка"/стагнація)) - продає наш торгаш +/- тих же 20 шапок/місяць...(навіть, якщо ще ціни трохи зростають, то наш торгаш вже ставить +2, а не +1, як раніше) ;)
АЛЕ!!!
У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні!
То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!

Коментуйте, панове - не стидайтесь! :D
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Я просто хочу, щоб дотримувались контексту задачі про шапки, яку мені тут були тицьнули))


С такими вопросами - к Януковичу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:18

  Hotab написав:
  Realist написав:Якщо б цієї ситуації із дорогим газом не трапилось, то її потрібно було б придумати спеціально.
Це як холодний душ


Пока что это имеет обратный эффект.
Пэрэсичный видит ситуацию так: "кричат о дорогом газе, 100500$ за тыщу кубов, а тепло не меняется, электрика на месте, газ вырос незначительно".
Ну значит нет смысла экономить, утепляться, государство позаботится о моей невысокой платёжке.
Я в своем осбб почти уговорил поставить внизу в подъезде ещё одну дверь , промежуточную. Чтоб тепло не вылетало при открытии первой, да ещё с колясками когда . Но как только узнали, что тариф оставляют прошлогодний, фсе!! Забили на двери.

Якби газ був дорогий то не вмикали б сьогодні знову опалення, коли температура на вулиці стала +15 і за прогнозом потепління.
Нічого в цій державі не змінюється. Теже транші і теж витрушування кишень пересічного.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 20 жов, 2021 14:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні!
То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!

Оце тобі й маєш. Якщо перепродавати шапки не вистачає клепки, чому б вашому торгашу не влаштуватися слюсарем на завод, сантехніком до ЖЕДу, водієм тролейбуса і т.п. Не треба думати про податки, за нього їх заплатить роботодавець, не думаеш за ціну шапки, а просто шиеш її з 8 до 5. І спиш собі спокійно.
Навіщо працювати в мінус ? Та й не працювали ви ще в мінус, інакше б галасу було ... побільше аніж про смарт або jewelry.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:36

За крок до перевороту думок©

  Игорь написав:
  Успіх написав:У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні!
То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!

Оце тобі й маєш. Якщо перепродавати шапки не вистачає клепки, чому б вашому торгашу не влаштуватися слюсарем на завод, сантехніком до ЖЕДу, водієм тролейбуса і т.п. Не треба думати про податки, за нього їх заплатить роботодавець, не думаеш за ціну шапки, а просто шиеш її з 8 до 5. І спиш собі спокійно.
Навіщо працювати в мінус ? Та й не працювали ви ще в мінус, інакше б галасу було ... побільше аніж про смарт або jewelry.

:mrgreen:
Так, я то в плюсі, лише тому, що ставлю трошки ціни наввипередження ;)
Бо, якщо робити так, як у цій задачі(яку мені тут кинули і додали - "що все одно ви в плюсах залишаєтесь") - то я б вже давно закрився і пішов би в інший бізнес, чи влаштувався б на роботу з Вашого списку :mrgreen:

Але ж мені тут ще теж закидали - " ай-яй-яй, так не можна - ви жадні до грошей і т.п." - а я просто цією задачкою(переформатовано) хотів довести, що в іншому разі - це "смерть" ФОПу/банкрутство/закриття...

п.с.
А пан Сибарит хитрунець :D - всюди підплюсовує, а сам не хоче прокоментувати ;) - але ж, саме він мене тицьнув в задачку про шапку!))

То що, буде умовний ФОП/торговець шапками в плюсах, якщо буде притримуватись старої задачки?(додавати лише +1, а не +2 чи більше кожного разу при подорожчанні)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 20 жов, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:01

  Denik написав:
  Denik написав:Тим часом експорт зерна вже 15 млн.т. Випередження - 2.271 або 15,2%.
Це і буде підтримувати ревальвацію
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna

Експорт зерна сягнув вже 17 млн. т. Випередження - 2.153 або 12,7%. Тобто експорт зерна пригальмував. Мабуть таки вплинув початок сезону роботи с соняшником. По НБУ все гребе й нагрібає, а дна не видно....

Парніша, чьо так мєлко!?

Що там з надоями КРС (ВРХ)? Скіко озимих засіяно? Скіко землі вже зорано?
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:14

  Прораб написав:..
Якби газ був дорогий то не вмикали б сьогодні знову опалення, коли температура на вулиці стала +15 і за прогнозом потепління.
Нічого в цій державі не змінюється.

теплокоммунэнерго, увы, не может по взмаху волшебной палочки, включать-выключать тепло. Это вам не на котле регулятор подкрутить. Верить прогнозу погоды это хорошо, когда этот прогноз на 2 дня, а подготовка идет несколько недель. Все, что выше 2х дней прогноза, 50/50 - или сбудется или не сбудется. В конце октября, скорее не сбудется.
Смотрите теорию хаоса
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.10.2021..........21.10.2021
дата розрахунку.............19.10.2021...........20.10.2021
Євро................................30,6056................30,4836...-0.4%
Долар США.....................26,272..................26,2078...-0.24%
После полудня гривна укрепилась более, чем на копейку.

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял свое сразу. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и выросли на полкопейки. После 11, когда рынок вышел на полные обороты, плавно пошли вниз и за час опустились на 2.5 копейки. НБУ, похоже, движению не препятствует. Кажется, как я и предполагал на прошлой неделе, с вхождением рынка в привычное русло после чехарды выходных НБУ вернулся к привычной тактике, которая допускает небольшое движение.
В мире доллар продолжает постепенно восстанавливаться после недавнего падения. Пока скромно.
Справочный курс встретили котировками 26.2000 - 26.2200, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 попытались продолжить движение вниз, опустившись еще на полкопейки, но тут уже вмешался нацбанк. Котировки застыли в полукопейке от его бида. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер НБУ. Больше движений не было.
В мире доллар колеблется на одном уровне.
Официальный курс встретили котировками 26.1900 - 26.2100. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
С полей доносятся вести об очень высоких оборотах.

Этот день в истории:
2020 - 28.3707 (-0) -217
2019 - 25.0351 (+30) +117

2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5389 (+3)

  Успіх написав:Але ж мені тут ще теж закидали - " ай-яй-яй, так не можна - ви жадні до грошей і т.п." - а я просто цією задачкою(переформатовано) хотів довести, що в іншому разі - це "смерть" ФОПу/банкрутство/закриття...

Я вспомнил эту задачку совсем не для того, чтобы обвинить Вас в жадности. Деньги мы все любим, а их зарабатывание является смыслом любого бизнеса. Я только хотел намекнуть, что бизнесу никто и никогда не гарантирует неизменность цен и прочих условий, но трагедии из этого делать не стоит.
И да, в понятие "купил шапку" входит не только закупочная цена, а и все остальные расходы, составляющие себестоимость. Как правильно ее посчитать и как распределить общие расходы по разным шапкам - это Ваша задача. Да Вы и не рассчитываете на наши советы, что следует из тщательного сокрытия предмета торговли. Я понимаю желание поплакаться, но это совершенно непродуктивно.
Сибарит
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