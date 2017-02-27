Denik
Не знаходжу інших причин такого рівня ревальвації при існуючому стані інфляції, боргів, зовнішньо-торговому балансі... крім свого часу значно завищеного курсу дол. досвідченими професіаналами Лєрою "200 баксів" з Петєю "Жмурукуабнімаю"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:08
Denik
Не знаходжу інших причин такого рівня ревальвації при існуючому стані інфляції, боргів, зовнішньо-торговому балансі... крім свого часу значно завищеного курсу дол. досвідченими професіаналами Лєрою "200 баксів" з Петєю "Жмурукуабнімаю"
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:13
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Я просто хочу, щоб дотримувались контексту задачі про шапки, яку мені тут були тицьнули))
От давайте, сугубо все підв'язуємо під цю стару задачу, а не розповідаємо про торгівлю в інеті і т.п.
Давайте все таки "про шапки" писати
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:18
Якби газ був дорогий то не вмикали б сьогодні знову опалення, коли температура на вулиці стала +15 і за прогнозом потепління.
Нічого в цій державі не змінюється. Теже транші і теж витрушування кишень пересічного.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 20 жов, 2021 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Оце тобі й маєш. Якщо перепродавати шапки не вистачає клепки, чому б вашому торгашу не влаштуватися слюсарем на завод, сантехніком до ЖЕДу, водієм тролейбуса і т.п. Не треба думати про податки, за нього їх заплатить роботодавець, не думаеш за ціну шапки, а просто шиеш її з 8 до 5. І спиш собі спокійно.
Навіщо працювати в мінус ? Та й не працювали ви ще в мінус, інакше б галасу було ... побільше аніж про смарт або jewelry.
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:36
За крок до перевороту думок©
Так, я то в плюсі, лише тому, що ставлю трошки ціни наввипередження
Бо, якщо робити так, як у цій задачі(яку мені тут кинули і додали - "що все одно ви в плюсах залишаєтесь") - то я б вже давно закрився і пішов би в інший бізнес, чи влаштувався б на роботу з Вашого списку
Але ж мені тут ще теж закидали - " ай-яй-яй, так не можна - ви жадні до грошей і т.п." - а я просто цією задачкою(переформатовано) хотів довести, що в іншому разі - це "смерть" ФОПу/банкрутство/закриття...
п.с.
А пан Сибарит хитрунець - всюди підплюсовує, а сам не хоче прокоментувати - але ж, саме він мене тицьнув в задачку про шапку!))
То що, буде умовний ФОП/торговець шапками в плюсах, якщо буде притримуватись старої задачки?(додавати лише +1, а не +2 чи більше кожного разу при подорожчанні)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 20 жов, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 жов, 2021 15:01
Парніша, чьо так мєлко!?
Що там з надоями КРС (ВРХ)? Скіко озимих засіяно? Скіко землі вже зорано?
Додано: Сер 20 жов, 2021 15:14
теплокоммунэнерго, увы, не может по взмаху волшебной палочки, включать-выключать тепло. Это вам не на котле регулятор подкрутить. Верить прогнозу погоды это хорошо, когда этот прогноз на 2 дня, а подготовка идет несколько недель. Все, что выше 2х дней прогноза, 50/50 - или сбудется или не сбудется. В конце октября, скорее не сбудется.
Смотрите теорию хаоса
Додано: Сер 20 жов, 2021 15:18
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.10.2021..........21.10.2021
дата розрахунку.............19.10.2021...........20.10.2021
Євро................................30,6056................30,4836...-0.4%
Долар США.....................26,272..................26,2078...-0.24%
После полудня гривна укрепилась более, чем на копейку.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял свое сразу. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и выросли на полкопейки. После 11, когда рынок вышел на полные обороты, плавно пошли вниз и за час опустились на 2.5 копейки. НБУ, похоже, движению не препятствует. Кажется, как я и предполагал на прошлой неделе, с вхождением рынка в привычное русло после чехарды выходных НБУ вернулся к привычной тактике, которая допускает небольшое движение.
В мире доллар продолжает постепенно восстанавливаться после недавнего падения. Пока скромно.
Справочный курс встретили котировками 26.2000 - 26.2200, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 попытались продолжить движение вниз, опустившись еще на полкопейки, но тут уже вмешался нацбанк. Котировки застыли в полукопейке от его бида. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер НБУ. Больше движений не было.
В мире доллар колеблется на одном уровне.
Официальный курс встретили котировками 26.1900 - 26.2100. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
С полей доносятся вести об очень высоких оборотах.
Этот день в истории:
2020 - 28.3707 (-0) -217
2019 - 25.0351 (+30) +117
2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5389 (+3)
Я вспомнил эту задачку совсем не для того, чтобы обвинить Вас в жадности. Деньги мы все любим, а их зарабатывание является смыслом любого бизнеса. Я только хотел намекнуть, что бизнесу никто и никогда не гарантирует неизменность цен и прочих условий, но трагедии из этого делать не стоит.
И да, в понятие "купил шапку" входит не только закупочная цена, а и все остальные расходы, составляющие себестоимость. Как правильно ее посчитать и как распределить общие расходы по разным шапкам - это Ваша задача. Да Вы и не рассчитываете на наши советы, что следует из тщательного сокрытия предмета торговли. Я понимаю желание поплакаться, но это совершенно непродуктивно.
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