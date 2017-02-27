Додано: Сер 20 жов, 2021 15:18

Успіх написав: Але ж мені тут ще теж закидали - " ай-яй-яй, так не можна - ви жадні до грошей і т.п." - а я просто цією задачкою(переформатовано) хотів довести, що в іншому разі - це "смерть" ФОПу/банкрутство/закриття... Але ж мені тут ще теж закидали - " ай-яй-яй, так не можна - ви жадні до грошей і т.п." - а я просто цією задачкою(переформатовано) хотів довести, що в іншому разі - це "смерть" ФОПу/банкрутство/закриття...

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............20.10.2021..........21.10.2021дата розрахунку.............19.10.2021...........20.10.2021Євро................................30,6056................30,4836...-0.4%Долар США.....................26,272.....................-0.24%После полудня гривна укрепилась более, чем на копейку.Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял свое сразу. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и выросли на полкопейки. После 11, когда рынок вышел на полные обороты, плавно пошли вниз и за час опустились на 2.5 копейки. НБУ, похоже, движению не препятствует. Кажется, как я и предполагал на прошлой неделе, с вхождением рынка в привычное русло после чехарды выходных НБУ вернулся к привычной тактике, которая допускает небольшое движение.В мире доллар продолжает постепенно восстанавливаться после недавнего падения. Пока скромно.Справочный курс встретили котировками 26.2000 - 26.2200, что на 3 копейки ниже открытия.После 12 попытались продолжить движение вниз, опустившись еще на полкопейки, но тут уже вмешался нацбанк. Котировки застыли в полукопейке от его бида. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер НБУ. Больше движений не было.В мире доллар колеблется на одном уровне.Официальный курс встретили котировками 26.1900 - 26.2100. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.С полей доносятся вести об очень высоких оборотах.Этот день в истории:2020 - 28.3707 (-0) -2172019 - 25.0351 (+30) +1172018 - 28.1820 (+15)2017 - 26.5389 (+3)Я вспомнил эту задачку совсем не для того, чтобы обвинить Вас в жадности. Деньги мы все любим, а их зарабатывание является смыслом любого бизнеса. Я только хотел намекнуть, что бизнесу никто и никогда не гарантирует неизменность цен и прочих условий, но трагедии из этого делать не стоит.И да, в понятие "купил шапку" входит не только закупочная цена, а и все остальные расходы, составляющие себестоимость. Как правильно ее посчитать и как распределить общие расходы по разным шапкам - это Ваша задача. Да Вы и не рассчитываете на наши советы, что следует из тщательного сокрытия предмета торговли. Я понимаю желание поплакаться, но это совершенно непродуктивно.