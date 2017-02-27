Realist написав:Якщо б цієї ситуації із дорогим газом не трапилось, то її потрібно було б придумати спеціально. Це як холодний душ
Пока что это имеет обратный эффект. Пэрэсичный видит ситуацию так: "кричат о дорогом газе, 100500$ за тыщу кубов, а тепло не меняется, электрика на месте, газ вырос незначительно". Ну значит нет смысла экономить, утепляться, государство позаботится о моей невысокой платёжке. Я в своем осбб почти уговорил поставить внизу в подъезде ещё одну дверь , промежуточную. Чтоб тепло не вылетало при открытии первой, да ещё с колясками когда . Но как только узнали, что тариф оставляют прошлогодний, фсе!! Забили на двери.
Якби газ був дорогий то не вмикали б сьогодні знову опалення, коли температура на вулиці стала +15 і за прогнозом потепління. Нічого в цій державі не змінюється. Теже транші і теж витрушування кишень пересічного.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 20 жов, 2021 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Прораб написав:.. Якби газ був дорогий то не вмикали б сьогодні знову опалення, коли температура на вулиці стала +15 і за прогнозом потепління. Нічого в цій державі не змінюється.
теплокоммунэнерго, увы, не может по взмаху волшебной палочки, включать-выключать тепло. Это вам не на котле регулятор подкрутить. Верить прогнозу погоды это хорошо, когда этот прогноз на 2 дня, а подготовка идет несколько недель. Все, что выше 2х дней прогноза, 50/50 - или сбудется или не сбудется. В конце октября, скорее не сбудется. Смотрите теорию хаоса
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............20.10.2021..........21.10.2021 дата розрахунку.............19.10.2021...........20.10.2021 Євро................................30,6056................30,4836...-0.4% Долар США.....................26,272..................26,2078...-0.24% После полудня гривна укрепилась более, чем на копейку.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял свое сразу. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и выросли на полкопейки. После 11, когда рынок вышел на полные обороты, плавно пошли вниз и за час опустились на 2.5 копейки. НБУ, похоже, движению не препятствует. Кажется, как я и предполагал на прошлой неделе, с вхождением рынка в привычное русло после чехарды выходных НБУ вернулся к привычной тактике, которая допускает небольшое движение. В мире доллар продолжает постепенно восстанавливаться после недавнего падения. Пока скромно. Справочный курс встретили котировками 26.2000 - 26.2200, что на 3 копейки ниже открытия. После 12 попытались продолжить движение вниз, опустившись еще на полкопейки, но тут уже вмешался нацбанк. Котировки застыли в полукопейке от его бида. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер НБУ. Больше движений не было. В мире доллар колеблется на одном уровне. Официальный курс встретили котировками 26.1900 - 26.2100. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. С полей доносятся вести об очень высоких оборотах.
Этот день в истории: 2020 - 28.3707 (-0) -217 2019 - 25.0351 (+30) +117
2018 - 28.1820 (+15) 2017 - 26.5389 (+3)
Успіх написав:Але ж мені тут ще теж закидали - " ай-яй-яй, так не можна - ви жадні до грошей і т.п." - а я просто цією задачкою(переформатовано) хотів довести, що в іншому разі - це "смерть" ФОПу/банкрутство/закриття...
Я вспомнил эту задачку совсем не для того, чтобы обвинить Вас в жадности. Деньги мы все любим, а их зарабатывание является смыслом любого бизнеса. Я только хотел намекнуть, что бизнесу никто и никогда не гарантирует неизменность цен и прочих условий, но трагедии из этого делать не стоит. И да, в понятие "купил шапку" входит не только закупочная цена, а и все остальные расходы, составляющие себестоимость. Как правильно ее посчитать и как распределить общие расходы по разным шапкам - это Ваша задача. Да Вы и не рассчитываете на наши советы, что следует из тщательного сокрытия предмета торговли. Я понимаю желание поплакаться, но это совершенно непродуктивно.
sequence написав: теплокоммунэнерго, увы, не может по взмаху волшебной палочки, включать-выключать тепло. Это вам не на котле регулятор подкрутить. Верить прогнозу погоды это хорошо, когда этот прогноз на 2 дня, а подготовка идет несколько недель. Все, что выше 2х дней прогноза, 50/50 - или сбудется или не сбудется. В конце октября, скорее не сбудется. Смотрите теорию хаоса
Його не потрібно підключати, тому що за три дні до цього рішення було на користь не включати тому як тепло, стало ще тепліше то треба просто заробити, палити можна меньш а нарахувати більш. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. Інакше і через 50 років будете гадати тут на кавовій гущі. Газ дорогий, його немає - брехня.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
Понеділок уже 1..6, середня 3.5 С Крім того система опалення інерційна, а ще тре прогріти будівлі, що теж не один день... Але то таке, можна ще було 3 дня зекономити на здоров"ї громадян, особливо в розпал ковідної епідемії.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
Ось якщо розум говорить там де холодно - там і вмикайте. Як у дітей, якщо опік то наступного разу потрібно чекати поки охолоне. А не тикатись кожен раз, як дурне кошеня. Саме такими бредовими з року в рік постулатами і живе країна.
PS: извиняюсь за статистику с/х животных на валютной ветке, но ведь важный в реальности вопрос внешнеторгового баланса - вывозим сырье, чтобы дать занятость за границей и импортировать назад чужую добавленную стоимость. Может со мной что-то не так, но я эти победные реляции не по-ни-ма-ю... И ладно автомобили и электроника - там нужны миллиарды в R&D, чтобы преуспеть самим. Но тут всего лишь животноводство...