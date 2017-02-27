alex10 написав:Проект Бюджету -22 Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$. Про інфляцію і курс вони серйозно ? Пам"ятаю, я тут з кимось сперечався про курс в Бюджеті-21 і доводив, що в НБУ сидять не лохи, а поінформовані чуваки... Помилявся Як вірити показникам Бюджету, для кого його складають?
Действительно. Если курс закладывают 28.6-28.7, то это уже прирост 10% от текущего. Как может тогда гривневая инфляция быть 6.2%? Или они и на 2022 год наивно рассчитывают, что цены в гривне будут почти стоять на месте, пока цены в валюте будут лететь вверх? Надо об этих мечтах рассказать господам из ФРС.
Процитирую ув.Моцарта на соседнем форуме "Курс, закладываемый в Бюджете, уже давно не является показательным. Это лишь одно из средств маскировки (занижения для публики) дефицита бюджета. Т.к. многие поступления рассчитываются,исходя из курса. Как показывает опыт, завышение "бюджетного" курса делается минимум на 1 гривну." Полностью соглаен с данным утверждением
zРадио написав:извиняюсь за статистику с/х животных на валютной ветке, но ведь важный в реальности вопрос внешнеторгового баланса - вывозим сырье, чтобы дать занятость за границей и импортировать назад чужую добавленную стоимость. Может со мной что-то не так, но я эти победные реляции не по-ни-ма-ю... И ладно автомобили и электроника - там нужны миллиарды в R&D, чтобы преуспеть самим. Но тут всего лишь животноводство...
ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти. Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу. Плюс недавня ситуація із ПДВ на живу та биту вагу показала, що нелегальні бійні створюють суттєву проблему галузі. Тобто розвивати тваринництво в такій ситуації - це як займатись благодійництвом. От поголів'я і падає. Ще раз. Зменшення поголів'я тварин - це не наслідок того, що ми все засіваємо і не вкладаємо кошти в тваринництво, а наслідок не рівних умов роботи у порівнянні із європейськими фермерами, наявністю великої частини тіньового сектору а також відсутність можливості населення платити ціну за говядину яка майже в 1,5 рази дорожча.
zРадио написав:извиняюсь за статистику с/х животных на валютной ветке, но ведь важный в реальности вопрос внешнеторгового баланса - вывозим сырье, чтобы дать занятость за границей и импортировать назад чужую добавленную стоимость. Может со мной что-то не так, но я эти победные реляции не по-ни-ма-ю... И ладно автомобили и электроника - там нужны миллиарды в R&D, чтобы преуспеть самим. Но тут всего лишь животноводство...
ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.
Статистика показывает, что падает и первое, и второе, а не первое замещается вторым
Realist написав:Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу
Realist написав:Плюс недавня ситуація із ПДВ на живу та биту вагу показала, що нелегальні бійні створюють суттєву проблему галузі
Тут доверюсь вашим знаниям - не владею вопросом
Realist написав:Ще раз. Зменшення поголів'я тварин - це не наслідок того, що ми все засіваємо і не вкладаємо кошти в тваринництво, а наслідок не рівних умов роботи у порівнянні із європейськими фермерами, наявністю великої частини тіньового сектору а також відсутність можливості населення платити ціну за говядину яка майже в 1,5 рази дорожча.
У нас тоже часть аграриев сидит на государственной сиське. А самую большую диспропорцию в пользу европейских фермеров создает ревальвация в условиях инфляции - одновременный рост себестоимости внутреннего производства при снижении цен на импортный товар.
Потребитель - в плюсе, экономическая безопасность - в минусе