Покупая шапки по 7 будете продавать по 5 ( такова реальность импортеров ; нужно производить шапки здесь , а не спекуляцией заниматься )...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:53
Покупая шапки по 7 будете продавать по 5 ( такова реальность импортеров ; нужно производить шапки здесь , а не спекуляцией заниматься )...
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:03
Процитирую ув.Моцарта на соседнем форуме "Курс, закладываемый в Бюджете, уже давно не является показательным. Это лишь одно из средств маскировки (занижения для публики) дефицита бюджета. Т.к. многие поступления рассчитываются,исходя из курса. Как показывает опыт, завышение "бюджетного" курса делается минимум на 1 гривну."
Полностью соглаен с данным утверждением
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:04
ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.
Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.
Плюс недавня ситуація із ПДВ на живу та биту вагу показала, що нелегальні бійні створюють суттєву проблему галузі. Тобто розвивати тваринництво в такій ситуації - це як займатись благодійництвом. От поголів'я і падає.
Ще раз. Зменшення поголів'я тварин - це не наслідок того, що ми все засіваємо і не вкладаємо кошти в тваринництво, а наслідок не рівних умов роботи у порівнянні із європейськими фермерами, наявністю великої частини тіньового сектору а також відсутність можливості населення платити ціну за говядину яка майже в 1,5 рази дорожча.
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:15
Статистика показывает, что падает и первое, и второе, а не первое замещается вторым
Есть данные и в разбивке предприятия/домохозяйства - падает и то, и другое, опять же:
Тут доверюсь вашим знаниям - не владею вопросом
У нас тоже часть аграриев сидит на государственной сиське. А самую большую диспропорцию в пользу европейских фермеров создает ревальвация в условиях инфляции - одновременный рост себестоимости внутреннего производства при снижении цен на импортный товар.
Потребитель - в плюсе, экономическая безопасность - в минусе
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Усім добрий вечір.
Сьогодні завершили міжбанк 26.19 на 26.21.
Гадаю на міжбанку вже точно панічні настрої і всі тільки і роблять, що слідкують за НБУ. Як він захоче, там і зупинить сьогодні ревальвацію.
Є інформація від валютників стосовно того що відбувається на готівковому ринку, вони кажуть, що дуже впали оберти, сдають і купують дуже мало.
Дуже велика конкуренція, а ось громадян які хочуть дешево здавати обмаль, а постійні покупці жаліються на те, що оберти в різних бізнесах падають, всі балансують на межі прибутковості.
Багатьом уже не цікавий тот курс, бо реально приперли до стінки обставини, що робити з бізнесом, як його оптимізувати, як знайти резерви для гарантування стабільної прибутковості.
А на носі підвищення мінімалки, читай податків, підвищення вартості опалення і електричної енергії.
Думаю нас знову чекає багато об'яв типу здам\продам готовий бізнес.
Ну нічого не поробиш, були часи як кажуть в селі: палю встромиш, а вона розквітне і дасть плід, а зараз і навоз, і поливаєш щодня, і накриєш агроволокном, а потім бац, там немає чого продавати, бо не вродило((
Деякі скажуть що це все придушення економіки?
Я не погоджусь, бо це наша економіка і її закони що спрацьовують, здорощали харчі і енергія, ковід наступає, забрали в домогосподарств ресурси і нічого не зробиш, на сферу послуг і промислові товари не залишилось грошей. А бюджет більше дати не може, не заробила економіка, а значно підвищити мінімалку теж не можна, додушимо дрібних підприємців, на багатьох підприємствах і об'єктах на балансі місцевих рад готуються скорочення, злиття відділів, всі намагаються вижити як хто тільки може.
Ось така задачка.
Але на носі в державі питання номер 1 це газ і вугілля.
Сподіваюсь до весни без значних проблем дотягнем, а там вже буде краще зрозуміло куди рухатись)))
Всім дякую за увагу, гарного вечора камради)
Додано: Сер 20 жов, 2021 18:24
да ладно, у меня на даче, когда приезжаю 14, и ещё передайте им пусть окно закроют...
Додано: Сер 20 жов, 2021 18:46
Україна експортувала 46% пшениці, передбаченої в Меморандумі
Від початку 2021/22 маркетингового року (1 липня 2021 р.) станом на 18 жовтня Україна експортувала 11,04 млн т пшениці, що складає 46% до визначеної меморандумом норми. Про це свідчать дані «Інформаційно-аналітичного порталу АПК України», інформує Kurkul.com.
Нагадаємо, вчора учасники зернового ринку і Міністерство аграрної політики і продовольства України підписали додаток до Меморандуму про взаєморозуміння на 2021/2022 МР. В документі визначені граничні обсяги експорту пшениці на рівні 25,3 млн тонн.
Раніше експерти USDA прогнозували, що експорт української пшениці буде на рівні 23,5 млн т.
В загальному, експорт зерна станом на звітну дату склав 16,95 млн т, що на 2,15 млн т вище за результат аналогічного періоду минулого маркетингового року.
Також експортовано:
ячменю — 4,068 млн т (на 769 тис. т більше, ніж за аналогічний період 2020/21 МР);
жита — 53,3 тис. т (на 51,6 тис. т більше);
кукурудзи — 1,6 млн т (на 199 тис. т більше).
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