Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36

Усім добрий вечір.

Сьогодні завершили міжбанк 26.19 на 26.21.

Гадаю на міжбанку вже точно панічні настрої і всі тільки і роблять, що слідкують за НБУ. Як він захоче, там і зупинить сьогодні ревальвацію.

Є інформація від валютників стосовно того що відбувається на готівковому ринку, вони кажуть, що дуже впали оберти, сдають і купують дуже мало.

Дуже велика конкуренція, а ось громадян які хочуть дешево здавати обмаль, а постійні покупці жаліються на те, що оберти в різних бізнесах падають, всі балансують на межі прибутковості.

Багатьом уже не цікавий тот курс, бо реально приперли до стінки обставини, що робити з бізнесом, як його оптимізувати, як знайти резерви для гарантування стабільної прибутковості.

А на носі підвищення мінімалки, читай податків, підвищення вартості опалення і електричної енергії.

Думаю нас знову чекає багато об'яв типу здам\продам готовий бізнес.

Ну нічого не поробиш, були часи як кажуть в селі: палю встромиш, а вона розквітне і дасть плід, а зараз і навоз, і поливаєш щодня, і накриєш агроволокном, а потім бац, там немає чого продавати, бо не вродило((

Деякі скажуть що це все придушення економіки?

Я не погоджусь, бо це наша економіка і її закони що спрацьовують, здорощали харчі і енергія, ковід наступає, забрали в домогосподарств ресурси і нічого не зробиш, на сферу послуг і промислові товари не залишилось грошей. А бюджет більше дати не може, не заробила економіка, а значно підвищити мінімалку теж не можна, додушимо дрібних підприємців, на багатьох підприємствах і об'єктах на балансі місцевих рад готуються скорочення, злиття відділів, всі намагаються вижити як хто тільки може.

Ось така задачка.

Але на носі в державі питання номер 1 це газ і вугілля.

Сподіваюсь до весни без значних проблем дотягнем, а там вже буде краще зрозуміло куди рухатись)))

Всім дякую за увагу, гарного вечора камради)