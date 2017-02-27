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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8405840684078408

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 129
Менше 26,00
9%
12
26,00-26,50
22%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
17%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:24

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal


80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:

Зображення


А чи не є інші великі сектори експорту Японії постачанням запчастин на автозаводи?
І ще до кошику втрат Японців - закриття проекту літака Mitsubishi Regional Jet з 10 млрд? доларів витратами. Інвестиції пішли не туди - ринок змінився.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:31

  Denik написав:
  Realist написав:ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.
Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.

Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому.


Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по Германии :mrgreen: Ну да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...

Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад

PS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно
zРадио
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