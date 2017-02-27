Додано: Сер 20 жов, 2021 21:31

Denik написав: Realist написав: ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.

Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу. ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.

Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому. Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому.

Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по ГерманииНу да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назадPS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно