Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 8405840684078408 Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021 Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 129 Менше 26,00 9% 12 26,00-26,50 22% 28 26,50-27,00 37% 48 27,00-27,50 17% 22 27,50-28,00 7% 9 28,00-28,50 2% 3 28,50-29,00 0 0 29,00-29,50 0 0 29,50-30,00 0 0 Більше 30,00 5% 7 Всього голосів : 129 Додано: Сер 20 жов, 2021 21:24 zРадио написав: Denik написав: zРадио написав: Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг. Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal



80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:





80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:



А чи не є інші великі сектори експорту Японії постачанням запчастин на автозаводи?

І ще до кошику втрат Японців - закриття проекту літака Mitsubishi Regional Jet з 10 млрд? доларів витратами. Інвестиції пішли не туди - ринок змінився. А чи не є інші великі сектори експорту Японії постачанням запчастин на автозаводи?І ще до кошику втрат Японців - закриття проекту літака Mitsubishi Regional Jet з 10 млрд? доларів витратами. Інвестиції пішли не туди - ринок змінився. Denik Повідомлень: 1090 З нами з: 23.02.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 726 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 21:31 Denik написав: Realist написав: ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.

Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу. ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.

Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому. Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому.



Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по Германии Ну да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...



Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад



PS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по ГерманииНу да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назадPS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно zРадио

Повідомлень: 11377 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2634 раз. Подякували: 5730 раз. Профіль 16 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:11 zРадио написав: Denik написав: Realist написав: ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.

Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу. ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.

Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому. Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому.



Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по Германии Ну да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...



Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад



PS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по ГерманииНу да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назадPS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно

щодо курсу грн. прийшла така аналогія з температурою тіла:



якщо тіло здорове, то температура в нормі (36,6 +- невеликі коливання)

якщо захворювання, то незначне підвищення температури на деякий час виде до подолання інфекції (незначна девальвація)

тут протискується думка, що чим нижча температута, тим ліпше пацієнту, що 34,2 свідчить що пацієнту стає ще краще чим було при 36.6



якось так.



з.і.

Папа і Го і Ку ... лікували температурою тіла в 3Х від норми,

а Смолій замороженням.



То в жар, то в озноб.

Кажуть що так дуже добре. щодо курсу грн. прийшла така аналогія з температурою тіла:якщо тіло здорове, то температура в нормі (36,6 +- невеликі коливання)якщо захворювання, то незначне підвищення температури на деякий час виде до подолання інфекції (незначна девальвація)тут протискується думка, що чим нижча температута, тим ліпше пацієнту, що 34,2 свідчить що пацієнту стає ще краще чим було при 36.6якось так.з.і.Папа і Го і Ку ... лікували температурою тіла в 3Х від норми,а Смолій замороженням.То в жар, то в озноб.Кажуть що так дуже добре. flyman

Повідомлень: 26308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:18 zРадио написав: Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад

Дозволю собі відповісти, хоч не мені адресовано. Ви маніпулюєте. Не потрібно так робити.

1) Є мясо ВРХ, свинина, курятина/індичатина. Для всіх потрібен комбікорм. Із свининою та курятиною у нас проблем не має. Від слова взагалі! Для них не потрібні пасовища. Тільки комбікорм. Для ВРХ - потрібні пасовища та луки для сіна. Тобто мова йде виключно про ВРХ по якому якраз і найбільше падіння у % відношенні. ( і м'ясна порода і молочна).

2) Як би це дивно не виглядало, але сам корм у вигляді комбікорму, по собівартості в Україні нічим не дешевший ніж закордоном. Це пов'язано із тим, що собівартість складових комбікорму у нас і закордоном однакова (вільний ринок), а от обладнання для виробництва у нас дорожче приблизно на 10-20% (5-10% мито + 10-15% націнки для України як країни 3-го світу) + дозвільна система та умови ведення бізнесу (корупція) теж додають суттєво до кінцевої собівартості продукції.

3) Молочка в Європі дотується через те, що по мультиплікатору вона дає роботу дуже великій кількості людей. (Виробництво молока - дуже широка переробка - збут). Дотуючи молочку, європейські чиновники "вбивають" відразу двох зайців. Вони працевлаштовують величезну кількість людей (часто в селах) і забезпечують бідне населення доступним продуктом першої необхідності. Не забуваймо ще про ПДВ, яке у них на молочку складає 5-9%!



Висновок.

Нам потрібно зосередитись на тому, що ми вміємо робити добре. А саме на виробницві свинини та курятини/індичатини. Ці продукти експортувати. Мясо ВРХ при потребі докуповувати.

Із молоком все складно. Єдиного рішення питання не має. Це комплексна проблема.

Вона в тому, що інвестиції в переробку молока для нас на 10-20% вищі ніж для європейців через згадану вище різницю у вартості обладнання. Ми тут програємо. Також програємо у вартості продукції для кінцевих споживачів (в т.ч. і через ПДВ аж у 20%). Ми і незчулись, як наш ритейл практично монополізували два великі гравці які вичавлюють всю прибутковість із виробників та диктують свої умови. Думаю для багатьох тут буде відкриттям, що більшість молочних підприємств по основній продукції працюють практично в "0", а заробляють в основному на експорті казеїну, масла та сухого молока. І так, чим вищий курс, тим вони краще себе почувають і навпаки. Я б не позаздрив молочникам у 2019 році. Дозволю собі відповісти, хоч не мені адресовано. Ви маніпулюєте. Не потрібно так робити.1) Є мясо ВРХ, свинина, курятина/індичатина. Для всіх потрібен комбікорм. Із свининою та курятиною у нас проблем не має. Від слова взагалі! Для них не потрібні пасовища. Тільки комбікорм. Для ВРХ - потрібні пасовища та луки для сіна. Тобто мова йде виключно про ВРХ по якому якраз і найбільше падіння у % відношенні. ( і м'ясна порода і молочна).2) Як би це дивно не виглядало, але сам корм у вигляді комбікорму, по собівартості в Україні нічим не дешевший ніж закордоном. Це пов'язано із тим, що собівартість складових комбікорму у нас і закордоном однакова (вільний ринок), а от обладнання для виробництва у нас дорожче приблизно на 10-20% (5-10% мито + 10-15% націнки для України як країни 3-го світу) + дозвільна система та умови ведення бізнесу (корупція) теж додають суттєво до кінцевої собівартості продукції.3) Молочка в Європі дотується через те, що по мультиплікатору вона дає роботу дуже великій кількості людей. (Виробництво молока - дуже широка переробка - збут). Дотуючи молочку, європейські чиновники "вбивають" відразу двох зайців. Вони працевлаштовують величезну кількість людей (часто в селах) і забезпечують бідне населення доступним продуктом першої необхідності. Не забуваймо ще про ПДВ, яке у них на молочку складає 5-9%!Висновок.Нам потрібно зосередитись на тому, що ми вміємо робити добре. А саме на виробницві свинини та курятини/індичатини. Ці продукти експортувати. Мясо ВРХ при потребі докуповувати.Із молоком все складно. Єдиного рішення питання не має. Це комплексна проблема.Вона в тому, що інвестиції в переробку молока для нас на 10-20% вищі ніж для європейців через згадану вище різницю у вартості обладнання. Ми тут програємо. Також програємо у вартості продукції для кінцевих споживачів (в т.ч. і через ПДВ аж у 20%). Ми і незчулись, як наш ритейл практично монополізували два великі гравці які вичавлюють всю прибутковість із виробників та диктують свої умови. Думаю для багатьох тут буде відкриттям, що більшість молочних підприємств по основній продукції працюють практично в "0", а заробляють в основному на експорті казеїну, масла та сухого молока. І так, чим вищий курс, тим вони краще себе почувають і навпаки. Я б не позаздрив молочникам у 2019 році. Realist Повідомлень: 1279 З нами з: 23.01.09 Подякував: 1577 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8405840684078408 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Прораб і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2802 , 2803 , 2804

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 28031 11792661

Козак-характерник Сер 20 жов, 2021 23:14 Валютный рынок в мире 1 ... 778 , 779 , 780

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7799 10730515

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46 Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120 , 121 , 122

Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53 1211 2948176

Mirax Нед 17 жов, 2021 10:44