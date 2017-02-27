Додано: Сер 20 жов, 2021 23:18

zРадио написав: Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад

Дозволю собі відповісти, хоч не мені адресовано. Ви маніпулюєте. Не потрібно так робити.1) Є мясо ВРХ, свинина, курятина/індичатина. Для всіх потрібен комбікорм. Із свининою та курятиною у нас проблем не має. Від слова взагалі! Для них не потрібні пасовища. Тільки комбікорм. Для ВРХ - потрібні пасовища та луки для сіна. Тобто мова йде виключно про ВРХ по якому якраз і найбільше падіння у % відношенні. ( і м'ясна порода і молочна).2) Як би це дивно не виглядало, але сам корм у вигляді комбікорму, по собівартості в Україні нічим не дешевший ніж закордоном. Це пов'язано із тим, що собівартість складових комбікорму у нас і закордоном однакова (вільний ринок), а от обладнання для виробництва у нас дорожче приблизно на 10-20% (5-10% мито + 10-15% націнки для України як країни 3-го світу) + дозвільна система та умови ведення бізнесу (корупція) теж додають суттєво до кінцевої собівартості продукції.3) Молочка в Європі дотується через те, що по мультиплікатору вона дає роботу дуже великій кількості людей. (Виробництво молока - дуже широка переробка - збут). Дотуючи молочку, європейські чиновники "вбивають" відразу двох зайців. Вони працевлаштовують величезну кількість людей (часто в селах) і забезпечують бідне населення доступним продуктом першої необхідності. Не забуваймо ще про ПДВ, яке у них на молочку складає 5-9%!Висновок.Нам потрібно зосередитись на тому, що ми вміємо робити добре. А саме на виробницві свинини та курятини/індичатини. Ці продукти експортувати. Мясо ВРХ при потребі докуповувати.Із молоком все складно. Єдиного рішення питання не має. Це комплексна проблема.Вона в тому, що інвестиції в переробку молока для нас на 10-20% вищі ніж для європейців через згадану вище різницю у вартості обладнання. Ми тут програємо. Також програємо у вартості продукції для кінцевих споживачів (в т.ч. і через ПДВ аж у 20%). Ми і незчулись, як наш ритейл практично монополізували два великі гравці які вичавлюють всю прибутковість із виробників та диктують свої умови. Думаю для багатьох тут буде відкриттям, що більшість молочних підприємств по основній продукції працюють практично в "0", а заробляють в основному на експорті казеїну, масла та сухого молока. І так, чим вищий курс, тим вони краще себе почувають і навпаки. Я б не позаздрив молочникам у 2019 році.