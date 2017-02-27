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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8406840784088409>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 130
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
17%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:24

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Фундаментом был бы стабильный рост выпуска с преобладанием товаров высокой добавленной стоимости и услуг.

Сорри, но 80% японского стабильного выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили) накрылась медным тазом из-за Green Deal


80% - это ваша придумка. Список японских товаров добавленной стоимости, экспортируемый во все уголки планеты, настолько длинный, что не имеет смысла перечислять. Покажу лишь доли направлений экспорта:

Зображення


А чи не є інші великі сектори експорту Японії постачанням запчастин на автозаводи?
І ще до кошику втрат Японців - закриття проекту літака Mitsubishi Regional Jet з 10 млрд? доларів витратами. Інвестиції пішли не туди - ринок змінився.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:31

  Denik написав:
  Realist написав:ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.
Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.

Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому.


Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по Германии :mrgreen: Ну да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...

Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад

PS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:11

  zРадио написав:
  Denik написав:
  Realist написав:ВРХ не показник. У нас дешевше і вигідніше займатись свининою. А пасовища для ВРХ засіяти.
Молочка в Європі повністю дотаційна. У нас чудово розвивається молочка в структурі вертикально інтегрованих компаній агросектору. Без вертикальної інтеграції рентабельність виробництва молока в Укараїні мізерна і займатись нею мало сенсу.

Повністю підтримую цю думку. До цього можна додати, що в Німеччині зросло співвідношення держборг до ВВП на 10% за рік. Думаю, зо за рік енергокризи зросте ще на 10% через намагання Меркель шасити вогонь бензином. А надалі ЄС має задуматись чи субсидувати далі с/х в такому об'ємі. Бо енергетична криза не на рік а такими темпами можна дуже швидко дійти до стану Греції кілька 11 років тому.


Вечер перестал быть томным - дискуссия о структуре нашего экспорта не смогла обойтись без заупокойной по Германии :mrgreen: Ну да ладно, тут уже к подобного качества аргументам или привыкли, или свыкаются...

Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад

PS: я тоже за производство удобрений внутри страны, но ко мне вопросов быть не может - я и за развитие животноводства, и за рост внутренней добычи газа, и за сильное домашнее производство в принципе. Поэтому и монетарную политику защищаю экспансионистскую, без которой все это невозможно

щодо курсу грн. прийшла така аналогія з температурою тіла:

якщо тіло здорове, то температура в нормі (36,6 +- невеликі коливання)
якщо захворювання, то незначне підвищення температури на деякий час виде до подолання інфекції (незначна девальвація)
тут протискується думка, що чим нижча температута, тим ліпше пацієнту, що 34,2 свідчить що пацієнту стає ще краще чим було при 36.6

якось так.

з.і.
Папа і Го і Ку ... лікували температурою тіла в 3Х від норми,
а Смолій замороженням.

То в жар, то в озноб.
Кажуть що так дуже добре.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:18

  zРадио написав:Чтобы не разглагольствовать долго, позвольте прямой вопрос - считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт? Если считаете, тогда еще один вопрос - в чем отличие от производства химических удобрений из импортируемого газа, за что вы выступали обеими руками в споре 2 недели назад

Дозволю собі відповісти, хоч не мені адресовано. Ви маніпулюєте. Не потрібно так робити.
1) Є мясо ВРХ, свинина, курятина/індичатина. Для всіх потрібен комбікорм. Із свининою та курятиною у нас проблем не має. Від слова взагалі! Для них не потрібні пасовища. Тільки комбікорм. Для ВРХ - потрібні пасовища та луки для сіна. Тобто мова йде виключно про ВРХ по якому якраз і найбільше падіння у % відношенні. ( і м'ясна порода і молочна).
2) Як би це дивно не виглядало, але сам корм у вигляді комбікорму, по собівартості в Україні нічим не дешевший ніж закордоном. Це пов'язано із тим, що собівартість складових комбікорму у нас і закордоном однакова (вільний ринок), а от обладнання для виробництва у нас дорожче приблизно на 10-20% (5-10% мито + 10-15% націнки для України як країни 3-го світу) + дозвільна система та умови ведення бізнесу (корупція) теж додають суттєво до кінцевої собівартості продукції.
3) Молочка в Європі дотується через те, що по мультиплікатору вона дає роботу дуже великій кількості людей. (Виробництво молока - дуже широка переробка - збут). Дотуючи молочку, європейські чиновники "вбивають" відразу двох зайців. Вони працевлаштовують величезну кількість людей (часто в селах) і забезпечують бідне населення доступним продуктом першої необхідності. Не забуваймо ще про ПДВ, яке у них на молочку складає 5-9%!

Висновок.
Нам потрібно зосередитись на тому, що ми вміємо робити добре. А саме на виробницві свинини та курятини/індичатини. Ці продукти експортувати. Мясо ВРХ при потребі докуповувати.
Із молоком все складно. Єдиного рішення питання не має. Це комплексна проблема.
Вона в тому, що інвестиції в переробку молока для нас на 10-20% вищі ніж для європейців через згадану вище різницю у вартості обладнання. Ми тут програємо. Також програємо у вартості продукції для кінцевих споживачів (в т.ч. і через ПДВ аж у 20%). Ми і незчулись, як наш ритейл практично монополізували два великі гравці які вичавлюють всю прибутковість із виробників та диктують свої умови. Думаю для багатьох тут буде відкриттям, що більшість молочних підприємств по основній продукції працюють практично в "0", а заробляють в основному на експорті казеїну, масла та сухого молока. І так, чим вищий курс, тим вони краще себе почувають і навпаки. Я б не позаздрив молочникам у 2019 році.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 00:05

  Realist написав:Думаю для багатьох тут буде відкриттям, що більшість молочних підприємств по основній продукції працюють практично в "0", а заробляють в основному на експорті казеїну, масла та сухого молока. І так, чим вищий курс, тим вони краще себе почувають і навпаки. Я б не позаздрив молочникам у 2019 році.

Чому тоді фермерські господарства відкривають свої магазини і продають свою, відмінну молочну продукцію яка не йде у порівняння з продукціею супермаркетів, в тому числі і у вас у місті?
До того ж за ціною меншою ніж у других. Вони працюють у збиток?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 06:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Із молоком все складно.

Ерідон відкрив другу чергу роботизованої ферми: це збільшить надої та прибутки

У Житомирській області, а саме селі Почуйки, урочисто відкрили II чергу Роботизованої ферми майбутнього Lely.

Будівництво другої черги дозволило збільшити кількість тварин до 1000 голів. Доїння здійснюється виключно роботизованим обладнанням, що гарантує якість молока, здоров’я тварин та збільшення продуктивності до 35%.
https://landlord.ua/news/eridon-vidkryv ... -prybutky/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Вона в тому, що інвестиції в переробку молока для нас на 10-20% вищі ніж для європейців через згадану вище різницю у вартості обладнання.

Це все казки про обладнання, дуже явно що Ви ніколи не стикалися з виробництвом. В Україні Ви можете за копійки орендувати купити - корівники, обладнання та цехи (повно збанкрутілих молочних заводів), або купити БУ обладнання з Європи, також дуже дешева рабсила, на податках можна мутити, стандарти ДСТУ міняти на ТУ. Це все дуже здешевлює виробництво і такого немає в Європі, просто для цього треба довгостроково вкладувати гроші (є приклад, бувший власник Авалю) - а нащо, якщо є ОВДП?
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:47

  Ukrainian написав:
  Realist написав:Із молоком все складно.

Ерідон відкрив другу чергу роботизованої ферми: це збільшить надої та прибутки

У Житомирській області, а саме селі Почуйки, урочисто відкрили II чергу Роботизованої ферми майбутнього Lely.

Будівництво другої черги дозволило збільшити кількість тварин до 1000 голів. Доїння здійснюється виключно роботизованим обладнанням, що гарантує якість молока, здоров’я тварин та збільшення продуктивності до 35%.
https://landlord.ua/news/eridon-vidkryv ... -prybutky/

Один відкривають, три закривають. Насправді в Україні стільки молока не потрібно, тому виживуть найсильніші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:16

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:47

  zРадио написав:считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт?


Корм в молоко не выгодно перерабатывать. Молоко, масло и сыры сейчас в основном из пальмового масла и заменителей молочного жира делают, а это импорт. На импорт нужна валюта.

Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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