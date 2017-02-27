Ф. 26,20/26,30
В моєму повідомленні була відповідь. Там де про ритейл. Тому то і відкривають магазини, щоб мати свій збут, а відповідно і свою маржу. Плюс вертикальна інтеграція (Земля/корми-корови-молоко-кінцева продукція). Знаю про кого ви. Успіхів їм. Головне щоб дотримувались стандартів якості.
BIGor написав:Це все казки про обладнання, дуже явно що Ви ніколи не стикалися з виробництвом. В Україні Ви можете за копійки орендувати купити - корівники, обладнання та цехи (повно збанкрутілих молочних заводів), або купити БУ обладнання з Європи, також дуже дешева рабсила, на податках можна мутити, стандарти ДСТУ міняти на ТУ. Це все дуже здешевлює виробництво і такого немає в Європі, просто для цього треба довгостроково вкладувати гроші (є приклад, бувший власник Авалю) - а нащо, якщо є ОВДП?
Не буду із вами сперечатись. Ви напевне краще знаєте раз так пишете. У нас всі купляють б/у обладнання із Європи. А потім шукають хто би міг це обладнання "підняти" (а кадрів не має). Та коли дізнаються, що 2-3 прилади із цієї б/у установки коштують майже стільки як сама установка, то вирішують, що цих приладів не конче треба. В результаті продуктивність роботи падає, а собівартість зростає. А це в свою чергу впливає на збут.
Зрозумійте, робити щось класно в малих масштабах може багато хто. А от вийти із такою ж якість на оберти - одиниці. Той же Деркач постійно жаліється. Я читаю його постійно і давно.
Це до теми про вертикальну інтеграцію. Там де вона є - там є гроші і будуть інвестиції. Вони і спиртовий завод зараз реконструюють.