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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8406840784088409

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 130
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
17%
22
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:49

  odessit2007 написав:26.17-26.20/26.25-26.28

Ф. 26,20/26,30

  Прораб написав:Чому тоді фермерські господарства відкривають свої магазини і продають свою, відмінну молочну продукцію яка не йде у порівняння з продукціею супермаркетів, в тому числі і у вас у місті?
До того ж за ціною меншою ніж у других. Вони працюють у збиток?

В моєму повідомленні була відповідь. Там де про ритейл. Тому то і відкривають магазини, щоб мати свій збут, а відповідно і свою маржу. Плюс вертикальна інтеграція (Земля/корми-корови-молоко-кінцева продукція). Знаю про кого ви. Успіхів їм. Головне щоб дотримувались стандартів якості.
  BIGor написав:Це все казки про обладнання, дуже явно що Ви ніколи не стикалися з виробництвом. В Україні Ви можете за копійки орендувати купити - корівники, обладнання та цехи (повно збанкрутілих молочних заводів), або купити БУ обладнання з Європи, також дуже дешева рабсила, на податках можна мутити, стандарти ДСТУ міняти на ТУ. Це все дуже здешевлює виробництво і такого немає в Європі, просто для цього треба довгостроково вкладувати гроші (є приклад, бувший власник Авалю) - а нащо, якщо є ОВДП?

Не буду із вами сперечатись. Ви напевне краще знаєте раз так пишете. У нас всі купляють б/у обладнання із Європи. А потім шукають хто би міг це обладнання "підняти" (а кадрів не має). Та коли дізнаються, що 2-3 прилади із цієї б/у установки коштують майже стільки як сама установка, то вирішують, що цих приладів не конче треба. В результаті продуктивність роботи падає, а собівартість зростає. А це в свою чергу впливає на збут.
Зрозумійте, робити щось класно в малих масштабах може багато хто. А от вийти із такою ж якість на оберти - одиниці. Той же Деркач постійно жаліється. Я читаю його постійно і давно.
  Ukrainian написав:Ерідон відкрив другу чергу роботизованої ферми: це збільшить надої та прибутки
Це до теми про вертикальну інтеграцію. Там де вона є - там є гроші і будуть інвестиції. Вони і спиртовий завод зараз реконструюють.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:03

26.16

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