Додано: Чет 21 жов, 2021 11:48

Realist написав: Дозволю собі відповісти, хоч не мені адресовано. Ви маніпулюєте. Не потрібно так робити. Дозволю собі відповісти, хоч не мені адресовано. Ви маніпулюєте. Не потрібно так робити.

You're welcome. Однако же, попрошу заботиться о качестве оппонирования, поскольку вы с первых строк несправедливо обвинили меня в манипуляции, нигде далее по тексту это не доказав. Просто понизили абстракцию дискуссии.Со всеми вводными и почти всеми выводами, которые вы привели, я согласен, но хочу вернуться на верхний уровень, предполагая, что остался непонятым не только для вас, но и других читателей.Существует лишь 3 силы, способные глобально влиять на себестоимость, привязанной к местности:1. Стоимость труда. Здесь перед европейцами у нас неоспоримое преимущество. Гордиться, может быть и нечем, но факт остается фактом.2. Стоимость денег. Здесь у европейцев неоспоримое преимущество перед нами. Неконкурентность - проблема комплексная, за нее ответственнен целый оркестр институций, но главная скрипка - это НБУ, таргетирующий стабильность, а не развитие. Если кому то непонятно, что обеспечение стабильности - правильная стратегия для развитых стран и неправильная - для развивающихся, лучше почитать теорию, поскольку такой ликбез был бы не неформатный нашей дискуссии.3. И отношения бизнеса и государства (в первую очередь это налоги, существующие в любой стране, но где-то также присутствует и дотационная политика). Здесь у нас с европейцами паритет - официальные налоги ниже, но есть коррупция, а на государственной сиське можно повисеть и там, и здесь. Просто европейцы поддерживают середнячков, чтобы те стали корпоратами, а у нас - корпоратов, уже сильных в достаточной мере, чтобы "понравиться" высшим чиновникам (достаточно вспомнить пример МХП, который поддерживался из бюджета, несмотря на итак высокую прибыль).А теперь еще раз предлагаю вернуться к моему вопросу. Желательно, снова не увязнув в операционке