26.16
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:03
26.16
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:52
Сьогодні передостанній в цьому році перегляд облікової ставки НБУ,
які будуть думки щодо прийнятого рішення, колеги
моя думка = +0.5% (=9%)
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:58
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:04
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:28
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.10.2021...............26,1811
Гривна прибавила около 2 копеек.
МКГ*............7.3912............7.3981...........+0.09%
Уверенно идем на 8
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку.
В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия.
C 15-30 вторника до 15-30 среды НБУ выкупил около 122 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Серьезный рост объема суточных сертификатов был почти полностью компенсирован валютными интервенциями, расходами казначейства и инкассацией.
Во вторник обороты МБ упали с 697.1 до 501.4 млн. Чистый спрос составил порядка 470 млн. Клиентские обороты также уменьшились, предложение по-прежнему превышало спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:40
Бажаєте курс 25? Серце в багатьох не витримає такого удосконалення((
Побачимо як воно буде, а би не підвищував ставку, бо тоді НБУ точно не зможе впоратись з ревальвацією, будемо пробурювати дно за дном.
Уряд має гроші, бюджет при такій інфляції дуже консервативний, заплановано зібрати 1267 лямів в 22-му, вони в цьому році зберуть не меньше.
Так що я би не розкручував піраміду, зараз діє дуже поміркована бюджетна і кредитна модель.
Все в межах норми.
Вже після опалювального сезону треба підбивати підсумки, поки все норм, не треба нічого чіпати і так гарно їде))
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:48
You're welcome. Однако же, попрошу заботиться о качестве оппонирования, поскольку вы с первых строк несправедливо обвинили меня в манипуляции, нигде далее по тексту это не доказав. Просто понизили абстракцию дискуссии.
Со всеми вводными и почти всеми выводами, которые вы привели, я согласен, но хочу вернуться на верхний уровень, предполагая, что остался непонятым не только для вас, но и других читателей.
Существует лишь 3 силы, способные глобально влиять на себестоимость, привязанной к местности:
1. Стоимость труда. Здесь перед европейцами у нас неоспоримое преимущество. Гордиться, может быть и нечем, но факт остается фактом.
2. Стоимость денег. Здесь у европейцев неоспоримое преимущество перед нами. Неконкурентность - проблема комплексная, за нее ответственнен целый оркестр институций, но главная скрипка - это НБУ, таргетирующий стабильность, а не развитие. Если кому то непонятно, что обеспечение стабильности - правильная стратегия для развитых стран и неправильная - для развивающихся, лучше почитать теорию, поскольку такой ликбез был бы не неформатный нашей дискуссии.
3. И отношения бизнеса и государства (в первую очередь это налоги, существующие в любой стране, но где-то также присутствует и дотационная политика). Здесь у нас с европейцами паритет - официальные налоги ниже, но есть коррупция, а на государственной сиське можно повисеть и там, и здесь. Просто европейцы поддерживают середнячков, чтобы те стали корпоратами, а у нас - корпоратов, уже сильных в достаточной мере, чтобы "понравиться" высшим чиновникам (достаточно вспомнить пример МХП, который поддерживался из бюджета, несмотря на итак высокую прибыль).
А теперь еще раз предлагаю вернуться к моему вопросу. Желательно, снова не увязнув в операционке
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:06
Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!
Т.е. завтра (22.10.2021г.) курс НБУ будет уже точно не выше чем сегодня курс НБУ (26,21грн/дол) или все может измениться за счет валютных сделок сегодня на Межбанке до 16:00?
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 21 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Моя думка теж +0,5%
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