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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
GDV29 написав:
Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!
Обычно это так, но бывают исключения при больших оборотах после 12 и резкой динамике котировок. Сегодня выход из этого диапазона маловероятен, но некоторая динамика наметилась.
Справочный курс - это средневзвешенный по сделкам, проведенным до 12. Официальный - до 15-30.
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Сибарит
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:51
Сибарит написав: GDV29 написав:
Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!
Обычно это так, но бывают исключения при больших оборотах после 12 и резкой динамике котировок. Сегодня выход из этого диапазона маловероятен, но некоторая динамика наметилась.
Справочный курс - это средневзвешенный по сделкам, проведенным до 12. Официальный - до 15-30.
Спасибо Огромное. Всех Благ!
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GDV29
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:54
Сибарит написав: GDV29 написав:
Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!
Обычно это так, но бывают исключения при больших оборотах после 12 и резкой динамике котировок. Сегодня выход из этого диапазона маловероятен, но некоторая динамика наметилась.
Справочный курс - это средневзвешенный по сделкам, проведенным до 12. Официальный - до 15-30.
а примерно в какое время сегодня появиться официальный курс НБУ на завтра (22.10.2021) около 15:40-16:00? И "ловить" курс НБУ на завтра на сайте НБУ?
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GDV29
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:57
Искатель написав: greenozon написав:
Сьогодні передостанній
в цьому році перегляд облікової ставки НБУ,
які будуть думки щодо прийнятого рішення, колеги
моя думка = +0.5% (=9%)
Тоже жду повышения на 0,5%.
а смисл?
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flyman
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:59
GDV29 написав:
а примерно в какое время сегодня появиться официальный курс НБУ на завтра (22.10.2021) около 15:40-16:00? И "ловить" курс НБУ на завтра на сайте НБУ?
НА сайте НБУ он обычно публикуется после 15-50. До 16 обычно успевают, но иногда на пару минут задерживаются. Я обычно его публикую через пару минут после НБУ.
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Сибарит
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:08
Ставка без изменений
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zРадио
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:13
zРадио написав:
Ставка без изменений
Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:21
Искатель написав: zРадио написав:
Ставка без изменений
Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
Искатель написав: Искатель написав: zРадио написав:
Ставка без изменений
Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
За курс 26,00 и ниже на Межбанке в этом году наверное можно уже забыть?!
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GDV29
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:34
Искатель написав:
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
Також звернув на це увагу
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Investor_K
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Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ
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