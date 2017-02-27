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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8408840984108411>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!

Обычно это так, но бывают исключения при больших оборотах после 12 и резкой динамике котировок. Сегодня выход из этого диапазона маловероятен, но некоторая динамика наметилась.
Справочный курс - это средневзвешенный по сделкам, проведенным до 12. Официальный - до 15-30.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:51

  Сибарит написав:
  GDV29 написав:Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!

Обычно это так, но бывают исключения при больших оборотах после 12 и резкой динамике котировок. Сегодня выход из этого диапазона маловероятен, но некоторая динамика наметилась.
Справочный курс - это средневзвешенный по сделкам, проведенным до 12. Официальный - до 15-30.

Спасибо Огромное. Всех Благ!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:54

  Сибарит написав:
  GDV29 написав:Подскажите, я правильно понял, что 26,18 это почти точный курс НБУ на завтра 22.10.2021 , плюс минус 0,01-0,03 грн?!

Обычно это так, но бывают исключения при больших оборотах после 12 и резкой динамике котировок. Сегодня выход из этого диапазона маловероятен, но некоторая динамика наметилась.
Справочный курс - это средневзвешенный по сделкам, проведенным до 12. Официальный - до 15-30.

а примерно в какое время сегодня появиться официальный курс НБУ на завтра (22.10.2021) около 15:40-16:00? И "ловить" курс НБУ на завтра на сайте НБУ?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:57

  Искатель написав:
  greenozon написав:Сьогодні передостанній в цьому році перегляд облікової ставки НБУ,
які будуть думки щодо прийнятого рішення, колеги
моя думка = +0.5% (=9%)

Тоже жду повышения на 0,5%.

а смисл?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:а примерно в какое время сегодня появиться официальный курс НБУ на завтра (22.10.2021) около 15:40-16:00? И "ловить" курс НБУ на завтра на сайте НБУ?

НА сайте НБУ он обычно публикуется после 15-50. До 16 обычно успевают, но иногда на пару минут задерживаются. Я обычно его публикую через пару минут после НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:08

Ставка без изменений
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:13

  zРадио написав:Ставка без изменений

Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:21

  Искатель написав:
  zРадио написав:Ставка без изменений

Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.

Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26

  Искатель написав:
  Искатель написав:
  zРадио написав:Ставка без изменений

Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.

Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.

За курс 26,00 и ниже на Межбанке в этом году наверное можно уже забыть?! :(
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.


Також звернув на це увагу
Investor_K
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