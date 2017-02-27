zРадио написав: предполагая, что остался непонятым не только для вас, но и других читателей.
Существует лишь 3 силы, способные глобально влиять на себестоимость, привязанной к местности:
А теперь еще раз предлагаю вернуться к моему вопросу. Желательно, снова не увязнув в операционке
Напевне все таки я вас не зрозумів і не розумію. Виходить ви про жовті гарбузи, а я прожовті помідори. І те і те кругле і має жовтий колір, але по суті говоримо ми про різне. Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку. Я ж апелюю вам, що в ідеалі (як і комунізм) - це добре, а в реальності (як і в комунізмі) - рішення приймають люди і ми знаємо до чого це призводить. От сьогоднішні торги вам в приклад. Тому краще (особливо у нас), щоб НБУ залишався незалежним і займався тарґетуванням інфляції. А вже коли ми відновимо або перезапустимо наші інституції отоді можна буде повернутись до цього питання.